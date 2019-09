Die neue EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen besteht aus 13 Kommissarinnen und 14 Kommissaren deren Zuständigkeiten am Dienstag bekannt gegeben werden sollen

Brüssel – Das Team der neuen EU-Kommission unter ihrer neuen Präsidentin Ursula von der Leyen ist komplett: Die neue EU-Kommission kommt auf 13 Frauen und 14 Männer. Die EU-Kommission gab die Kandidaten am Montag offiziell bekannt. Die gesamte EU-Kommission muss noch vom EU-Parlament bestätigt werden.

Von der Leyen hatte erklärt, sie wolle gleich viele Frauen wie Männer in ihrem Team haben. Die genauen Portfolios und Zuständigkeiten will die neue EU-Kommissionschefin am morgigen Dienstag Mittag bekanntgeben. Großbritannien nominierte wegen des geplanten Brexit keinen EU-Kommissar mehr. Österreich ist durch den bisherigen EU-Kommissar Johannes Hahn vertreten. (APA, 9.9.2019)