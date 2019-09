Was haben prominente Frauen wie Lizz Görgl, Silvia Schneider und Cathy Hummels gemeinsam? Sie werfen sich im Herbst ins Dirndl

Heute soll es um ein Thema gehen, vor dem im Herbst südlich des Weißwurstäquators kein Entkommen ist. Die Tracht, sie ist ü-ber-all. In Wien zum Beispiel lief man sich bereits Mitte August während des Neustifter Kirtags warm. Dort nutzte die Truppe um Sebastian Kurz die Chance, ihre Anhänger modisch an die Hand zu nehmen. Ein Pop-up-Store wurde errichtet, in dem die Fans des Altkanzlers unter fachkundiger Anleitung "türkise Highlights" auf Lederhosen und Dirndln befestigen konnten.

Dabei ist Türkis nun wirklich nicht die Farbe der Saison. Das weiß kaum eine besser als die deutsche Influencerin und Modeauskennerin Cathy Hummels. Sie hat mit dem Münchner Unternehmen Angermaier Trachten eine Kollektion herausgebracht, die die Generation Social Media mit einem Mix aus "Tradition, Mode und Cathy" abholen soll. Dem deutschen Magazin "Instyle" erklärte Hummels, wie Instagram-taugliche Dirndln (die "Hoola" oder "Unicorn" heißen) auszusehen haben. Ihre Vorschläge: ein Leo-Muster auf dem Dirndl-Mieder, darunter ein Spitzenoberteil und eine Papageienbrosche im Ausschnitt. Gar nicht gut: zu kurze Dirndln, weil billig soll's ja bitte schön nicht aussehen.

Cathy Hummels im "Flamingo-Dirndl" für Angermaier Trachten.

Diesen Ratschlag weiß auch die "charmante Oberösterreicherin Silvia Schneider" zu beherzigen. Ihre überknielangen Kleider für Sportalm führen "elegant durch jedes Event, ob After-Work-Drink, Dinnerempfang oder Cocktailparty", ist sich das Kitzbüheler Unternehmen sicher. Die Kampagnenbilder beweisen: In der Kollektion lässt sich außerdem im Heu mit einem Hasen kuscheln.

Wie früher, als die Welt noch in Ordnung war: Moderatorin Silvia Schneider mit Wasserwelle, Lippenstift und Schluppenbluse vor hübschem Alpenpanorama. Foto: Sportalm

Neu im Trachtengeschäft ist übrigens die Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl. Sie hat nach Beendigung ihrer sportlichen Karriere bewiesen, dass sie über viele Talente verfügt: Die Steirerin hat bei Dieter Bohlens "Supertalent" angeklopft, vor einigen Monaten bei den "Dancing Stars" den Sieg geholt, und jetzt? Singt sie noch immer und ist in der Prater Alm zur "Trachtenbotschafterin" gekürt worden. Zu ihren Auftritten trägt sie grünes Mieder, rosa Rock und weiße Bluse, alles von Goessl.

Lizz Görgl ist neuerdings Wiener Trachtenbotschafterin. Foto: Philipp Lipiarski

Wer nun meint, nur Trachtenunternehmen flirteten mit Dekolletés und strammen Waden: Das Oktoberfest-Business lassen sich auch Sporthersteller nicht entgehen. Adidas hat den österreichischen Fußballspieler David Alaba, Model Lena Gercke und Musikproduzent Sido zu einer Familienaufstellung zusammengetrommelt, um seinen 2017 präsentierten "bierfesten" Sneaker in Erinnerung zu rufen.



Adidas bewirbt heuer wieder einen "bierfesten Sneaker". BSTN Store

Ob sich nun das "Unicorn"-Dirndl, die Sneaker mit den bierschaumfarbigen Streifen oder gar die "türkisfarbenen Highlights" auf Dirndln und Lederhosen durchsetzen, das wird sich in den kommenden Wochen weisen. Wir bleiben da dran. (Anne Feldkamp, 12.9.2019)