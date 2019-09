Wien/München – Nicht nur das Münchner Residenztheater, auch das Wiener Burgtheater ist von dem überraschend finanzierten neuen Filmprojekt des Regisseurs Simon Stone betroffen. Auf die Absage der Eröffnungsproduktion unter Martin Kusejs Nachfolger Andreas Beck am Residenztheater folgt nun auch eine Verschiebung am Burgtheater, wie das Haus einen Bericht des "Kurier" bestätigt.

Die für Februar 2020 geplante Inszenierung einer Stone-Fassung von Maxim Gorkis "Die Letzten", die als Uraufführung am Akademietheater angekündigt war, werde nun in der Spielzeit 2020/21 stattfinden. Die Planungen für die Februar-Premiere 2020 im Akademietheater will das Burgtheater in Kürze bekannt gegeben.

Verzichten muss man auf Simone Stone heuer allerdings nicht: Ab 16. September ist die Wiederaufnahme von "John Gabriel Borkman" im Akademietheater zu sehen, ab 23. September folgt im Burgtheater seine "Medea".