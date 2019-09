Klagenfurt, das Waldviertel oder der Großglockner: Was kennen Sie in Österreich noch nicht?

Besonders groß ist Österreich eigentlich nicht. Im Osten etwas rundlicher, gegen Westen hin immer schmäler, zu zwei Dritteln von Bergen bedeckt, ist die Fläche dessen, was man besichtigen könnte, eigentlich recht überschaubar. Und doch gibt es für jeden hierzulande Regionen, Städte oder gar ganze Bundesländer, in die er oder sie noch nie geschafft hat, einen Fuß zu setzen. Reisen mögen einen regelmäßig in ferne Länder ziehen, währenddessen gibt es aber einiges, was man in der eigenen Heimat noch gar nicht kennengelernt hat.

Wer war noch nie in der Wachau? Foto: Getty Images/iStockphoto/taborchichakly

Hört man sich um, sind es beispielsweise gar nicht so wenige Ostösterreicher, die noch nie in Vorarlberg, im äußersten Westen des Landes, waren, die noch nie am Ufer des Bodensees gestanden sind und über seine endlose Weite gestaunt haben. Andere haben es noch nie nach Linz geschafft, haben noch nie die schroffen Felsen des rechten Wachauer Donauufers bewundert, noch nie die sanften Hügel der Südsteiermark oder die fast schon kitschige Schönheit des Salzkammerguts erlebt.



Ihre blinden Flecken in Österreich?

Wo waren Sie noch immer nicht, obwohl Sie es schon ewig vorhaben? Welchen Ort haben Sie erst vor kurzem kennengelernt? War er so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Haben Sie das Gefühl, Österreich gut zu kennen? (aan, 17.9.2019)