Norbert Hofer soll am Samstag auch offiziell FPÖ-Obmann werden.

Die steirische Landeshauptstadt ist an diesem Wochenende erneut fest in den Händen der Trachtenträger und Traditionalisten. "Aufsteirern" heißt es einerseits beim beliebten Kulinarik- und Kulturfest in der Grazer Innenstadt. Nicht unweit davon entfernt findet sich in der Messehalle am heutigen Samstag allerdings auch eine andere Gruppe traditionsbewusster Männer und Frauen ein, um am Bundesparteitag der FPÖ unter anderem einen neuen Obmann zu krönen.

Der letzte FPÖ-Chef, Heinz-Christian Strache, musste bekanntlich nach dem Auftauchen von Videomaterial die Segel streichen. Das Video zeigte ihn und seinen engen Parteifreund Johann "Joschi" Gudenus, wie sie auf der spanischen Partyinsel Ibiza einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte auf den Leim gehen und Korruptionsfantasien in die verrauchte Finca hinausposaunen.

Der seit Straches Rücktritt im Mai designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer, huldigte Strache am Vorabend des Parteitages jedenfalls in einem langen Facebookposting für dessen aufopferungsvollen Einsatz für die Partei in den vergangenen Jahren. Hofer habe aber auch als einer der wenigen an Strache geglaubt, als dieser die Freiheitlichen mit Umfragewerten von drei Prozent am Boden liegend übernahm, so der 48-Jährige.

Abgrenzung nach rechts

Der passionierte Flieger Hofer, der sich mit zwei freien Tagen von einem Fieberschub vor den ORF-TV-Duellen am Mittwoch erholte, verglich den Aufstieg der Partei mit seinem persönlichen Schicksalsschlag und dem schwierigen Kampf zurück nach dem folgenschweren Paragleiter-Absturz im Jahre 2003.

Norbert Hofer fliegt gerne. Foto: APA/DANIEL LIEBL

Der emotionale "Brief" an Ex-Obmann Strache kann durchaus auch als versöhnliche Geste an all jene freiheitlichen Fans und Parteimitglieder gesehen werden, die Strache nach wie vor die Stange halten. Nicht wenige nahmen es dem "freundlichen" Gesicht der FPÖ – wie Hofer von politischen Mitstreitern wie Sebastian Kurz, aber auch manchen Medien gerne genannt wird – übel, dass er sich nicht konsequenter für eine schnelle Rehabilitation Straches nach dem Ibiza-Skandal einsetzte.

Kein zweites Knittelfeld

Ex-Innenminister Herbert Kickl, der in den vergangenen Jahren stets einen äußerst harten Kurs in Migrations-, Sicherheits- oder Koalitionsfragen vertrat und der als Nummer zwei hinter Hofer bei den Nationalratswahlen geführt wird, wurde selbst einst Ambitionen auf die Parteispitze nachgesagt. Auch ein überraschendes Comeback von Strache am Grazer Parteitag und einem zweiten Knittelfeld war immer wieder die Rede – all das scheint sich nun aber in trauter Einigkeit in Luft aufgelöst zu haben. Strache kündigte an, leider nicht zum Parteitag kommen zu können und wünschte seinem Nachfolger per Facebook "Glück auf!"

Dass Hofer zum Obmann gewählt wird, scheint damit außer Diskussion. Ob er an die 98,7 Prozent Zustimmung, die Strache bei seiner letzten Wahl 2017 erreicht hatte, rankommt, ist aber dennoch fraglich. Auf Wunsch des bevorzugten und möglichen neuen alten Koalitionspartners ÖVP wird Hofer eine scharfe Abgrenzung zu den rechten Umtrieben in der Partei und eine klare Trennlinie zu identitärem Gedankengut vornehmen müssen. Nicht allen dürfte das hundertprozentig schmecken. Dennoch wird sich der künftige Parteichef umfassendere Befugnisse in Bezug auf Parteiausschlüsse in die Statuten schreiben lassen, um bei "Einzelfällen" schneller handeln zu können. Es ist anzunehmen, dass dies mit einer großen Mehrheit angenommen wird.

Um 10 Uhr soll der Parteitag beginnen. Die Polizei ist prominent vertreten um etwaige Demonstranten vom Messegelände abzuschirmen. (Fabian Sommavilla, 14. 9. 2019)