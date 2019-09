Mattere Quote zum vierten Staffelstart der "Vorstadtweiber" – hier: Martina Ebm (Caro Melzer), Nina Proll (Nicoletta Pudschedl), Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg). Foto: ORF/MR Film/Hubert Mican

Wien – Die "Vorstadtweiber" sind am Montagabend verhalten in ihre vierte Staffel gestartet: 610.000 Menschen verfolgten die Folge um einen unbekannten Garagenschlüssel, einen Blutfleck am Teppich und eine Leiche im Park. Der bisher schlechteste Auftaktwert der ORF-Vorzeigeserie in ORF 1.

Die Quoten zu den Staffelstarts

Die Quoten der jeweils ersten Folge am Ausstrahlungstag, alle Daten noch ohne die zeitversetzte Nutzung an den sieben Folgetagen, die in die endgültig gewichteten Teletest-Werte einfließen:

Die aktuelle "Vorstadtweiber"-Staffel hat zehn Folgen. Die Dreharbeiten für eine fünfte Staffel haben bereits begonnen.

Donnerstag wird sich der ORF-Stiftungsrat mit den Zuschauerzahlen von ORF 1 befassen, die den ORF (neben anderen Faktoren) 2019 die geplanten TV-Werbeumsätze verfehlen lassen.

Channel Managerin Elisabeth Totzauer soll ORF 1 vom Kaufseriensender zum erkennbar österreichischen Kanal umpositionieren. Sie tat das bisher etwa mit "Magazin 1" statt "Simpsons" im Vorabend, "Dok 1", "Talk 1" und der neuen Late Night "Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien am Donnerstagabend.

Totzauer verwies vor dem Sommer zur eher tristen Quotenentwicklung des Senders im Stiftungsrat auf Formate von Privatsendern wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die lange brauchten, um gerade beim jüngeren Publikum Tritt zu fassen.

Feuer und Quiz

Ab 27. September soll die Feuerwehrshow "Feuer und Flamme" mit Andi Knoll für Quote sorgen. Für Ende 2019 ist ein Vorabend-Quizformat von Programmentwickler und "Tatort"-Autor Mischa Zickler geplant, das – wie etwa bei Servus TV – für eine Quotenrampe im Vorabend sorgen soll. (red, 17.9.2019)