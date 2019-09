Der frühere Grünen-Gemeinderat Christoph Chorherr muss sein Wirken bei der Flächenwidmung in Ausschüssen der Stadt Wien erklären. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) hat die Ermittlungen in der Causa des ehemaligen Wiener Grünen-Gemeinderats Christoph Chorherr offenbar ausgeweitet. Die Firmennetze der acht Groß- und 20 Kleinspender, die von 2011 bis 2017 an die 2,2 Millionen Euro für das südafrikanische Sozialprojekt Ithuba und dessen von Chorherr mitgegründeten Trägerverein S2arch gespendet haben, umfassen laut "Kurier" an die 200 Unternehmen. Die Liste lese sich wie das "Who's who" der heimischen Immobilienbranche. Namhafte Bauträger finden sich demnach ebenso darunter wie Einkaufszentrenbetreiber, Immobilienentwickler, Garagenerrichter und Gastronomiebetriebe.

Um allfällige Verwicklungen mit dem Magistrat der Stadt Wien prüfen zu können, ließ sich das BAK von der zuständigen Magistratsdirektion jene Projekte ausheben, die im Zeitraum 2011 bis 2018 geplant, zur Bewilligung vorgelegt beziehungsweise durchgeführt wurden, schreibt der "Kurier" unter Berufung auf einen Zwischenbericht der Korruptionsjäger. Sie werden nun mit der Liste der Auftragnehmer abgeglichen.

Eine Stadt spendet

Hintergrund ist, dass neben Großspendern wie der Bank Austria (700.000 Euro) und einem Hedgefonds-Manager auch die Stadt Wien Geld für das südafrikanische Sozialprojekt lockermachte. Sie scheint laut "Kurier" mit sechs Spenden in Höhe von insgesamt 300.000 Euro in der Liste auf.

Parallel dazu muss die Stadt Wien den Ermittlern des BAK und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mitteilen, welchen Einfluss der Gemeinderat auf diese Projekte genommen hat – konkret, welches Mitglied des Ausschusses für Stadtplanung und Stadtentwicklung, Wohnbau, Wohnen und Stadterneuerung wo involviert war. Chorherr war viele Jahre Mitglied in beiden Ausschüssen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Chorherr war bis 2018 im Vorstand des Trägervereins. Er weist alle Vorwürfe zurück. (red, 19.9.2019)