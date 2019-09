In den meisten Schulen wird eine ganze Palette an Fremdsprachen angeboten, die man zum Teil freiwillig wählen kann. Englisch wird oft bereits im Volksschulalter unterrichtet und ist spätestens in Mittelschulen oder Gymnasien obligat. Französisch, Spanisch oder Italienisch sind die Klassiker unter den Fremdsprachen, die von vielen Schülerinnen und Schülern als zusätzliche Unterrichtsfächer gewählt werden. Während man sich in der Schulzeit problemlos über komplexe Themen in einer Fremdsprache unterhalten kann oder auch seitenweise Abhandlungen über Bücher tadellos in der jeweiligen Sprache schreiben kann, wird das ein paar Jahre nach der Schulzeit schon schwieriger. Denn Sprachkenntnisse, die man über Jahre hinweg kaum einsetzt, können einrosten.

Welche Fremdsprachen sprechen Sie? Foto: solidcolours Getty Images/iStockphoto

Kurse, Apps oder Sprachtandems

Um dem entgegenzuwirken oder auch um völlig neue Sprachen zu erlernen, gibt es mehrere Möglichkeiten. So bieten Institute oder Universitäten laufend diverse Fremdsprachkurse an – ob Farsi, Portugiesisch oder Koreanisch, der Auswahl an Sprachen ist kaum eine Grenze gesetzt. Auch mittels Onlinekursen oder Apps ist es möglich, seinen sprachlichen Horizont zu erweitern. Oder aber man trifft sich via Sprachtandems mit Muttersprachlern und lernt abwechselnd in deren und in der eigenen Muttersprache, Konversationen zu führen. Eine weitere Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, ist, eine Reise ins Ausland zu machen, vielleicht auch in Verbindung mit einem Sprachkurs vor Ort.

Welche Sprachkurse haben Sie belegt?

Und haben Sie das aus persönlichem oder beruflichem Interesse gemacht? Welche Einrichtungen oder Kurse können Sie empfehlen? Welche Fremdsprachen sprechen Sie, und welche würden Sie gerne erlernen? (mawa, 23.9.2019)