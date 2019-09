LASK-Salzburg war eines Spitzenspiels würdig. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Pasching – Die achte Runde der Fußballbundesliga wurde Sonntagnachmittag mit dem Höhepunkt abgeschlossen, Vizemeister LASK empfing Meister Red Bull Salzburg. In anderen Ländern wird das in riesigen Stadien ausgetragen, hier nicht, denn in Pasching passen halt nur 6018 Zuschauer rein, dabei heißt die Anlage Raiffeisen-Arena.

Beide Teams konnten nicht verheimlichen, die besten der Liga zu sein. Salzburgs Trainer Jesse Marsch rotierte nach dem fulminanten 6:2 in der Champions League gegen Genk, nur drei der Helden gehörten der Startelf an (Stankovic, Wöber, Bernede). Kollege Valerien Ismael setzte hingegen auf die Einsergarnitur, die in der Europa League Rosenborg 1:0 bezwungen hatte.

Der LASK hat die Bullen überrumpelt. 4. Minute: Ein genialer Lupfer von Thomas Goiginger beschert das 1:0, ein Tor als Kunstwerk. 18. Minute: Dominik Frieser erhöht nach einer flüssigen Kombination auf 2:0. Natürlich hat auch der zweite Anzug von Salzburg Qualitäten. 32. Minute: Patson Daka verkürzt auf 1:2. Goigingers Pausenfazit: "Wir haben guten Tiefgang."

Die Gäste wurden immer stärker, Marsch brachte Wunderstürmer Erling Haaland. Nach der gelb-roten Karte für Petar Filipovic (75.) war es eine Linzer Abwehrschlacht, in der Nachspielzeit machte Daka das 2:2. (red, 22.9.2019)

Umfassender Spielbericht folgt!