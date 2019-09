Mountainbike-Tour in Oberösterreich mit kurzer Trial-Einlage zum Offensee an den Nordabstürzen des Toten Gebirges

In dieser Galerie: 6 Bilder Geschafft! Noch ein paar Meter über einen wurzeligen Waldweg und der Trail auf der Offenseerunde liegt hinter uns. Der Rest der Runde ist einfaches Forststraßenfahren. Foto: Thomas Neuhold Origineller Wegweiser am Beginn der kurzen Trail-Strecke auf der Offenseerunde. Foto: Thomas Neuhold Vorsichtshalber kann man die Trailstrecke auf der Offenseerunde auch schieben... Foto: Thomas Neuhold ...die Könner werden den Heissl-Karl-Trail freilich locker durchfahren. Foto: Thomas Neuhold Unvermittelt stößt man auf die Vogelfängertradition im Salzkammergut. Dieser Schnapsbaum ist für die Vogelfänger freilich tabu. Foto: Thomas Neuhold Ziel erreicht: Der malerische Offensee an der Nordseite des Toten Gebirges. Foto: Thomas Neuhold

Ohne dass Sie Google bemühen: Wie viele Seen gibt es im Salzkammergut? 50, 60 oder gar 120? Es sind, nach offizieller Zählweise, 76 Seen. Manche rechnen auch noch den Rötelsee – ein Höhlensee im als "Schlafende Griechin" bekannten Erlakogel am östlichen Traunseeufer – dazu; dann sind es eben 77 Salzkammergutseen.

Der Offensee an den Nordabstürzen des Toten Gebirges, unterhalb von Weißhorn und Rinnerkogel gelegen, gehört zu den kleinen und so gut wie nicht erschlossenen Salzkammergutseen. Ein kleines Jagdschlösserl aus der Monarchie am Nordufer, daneben ein aufgelassener Gasthof und am Südufer eine kleine, im Sommer und an Wochenenden fallweise bewirtschaftete Jausenstation, das war’s dann auch schon. Der Offensee ist Naturschutzgebiet.

Entsprechend ruhig geht es auch an Badetagen im Sommer zu, nur ein paar Einheimische und eine Handvoll Touristen verirren sich hierher. Die dunklen Wälder spiegeln sich im selten mehr als 22 Grad warmen Wasser. Im Herbst dominieren das Naherholungsgebiet von Ebensee dann die Spaziergänger und die Radfahrer. Das große Gewerbegebiet von Ebensee mit Saline und vielen weiteren großen Betrieben scheint schnell ganz weit weg zu sein.

Zum "Achter" ausbaufähig

Für viele einheimische Biker und Bikerinnen aus Ebensee ist die Rundtour vom Traunsee über das wildromantische Rindbachtal, die Fahrnaustube zum Offensee und entlang des Offenseebaches wieder hinunter zur Traun und retour nach Ebensee eine der Hausstrecken. Eine gemütliche Mountainbike-Rundtour, die mit einer etwa ein Kilometer langen Trailstrecke gewürzt ist.

Konditionsstarken Fahrern und Fahrerinnen sei an dieser Stelle die Erweiterung der rund 30 Kilometer langen Tour zum Offensee um weitere 30 Kilometer rund um die Sonnsteine ans Herz gelegt. Zusammen mit der im STANDARD empfohlenen Fahrt von Ebensee über die Hochsteinalm nach Traunkirchen und entlang des Traunseeufers retour nach Ebensee kommt man so auf einen "Achter" mit einem schönen Tagespensum von 60 Kilometern und 1.250 Höhenmetern. (Thomas Neuhold, 26.9.2019)

Weitere Outdoor-Tipps:

Google Maps: Wandern, Radfahren, Schneeschuh- und Skitouren in Österreich