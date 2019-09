Der Gastroklassiker "Motto am Fluss" in Wien stellt sich designtechnisch neu auf.

Seit gut zehn Jahren ist Bernd Schlachers Restaurant und Bar Bestandteil der Wiener Gastroszene.

Das "Motto am Fluss" verbindet nach der Neuausrichtung italienisches Design der 50er-Jahre mit modernen Elementen. Foto: Inge Prader

Nun öffnet es seine Pforten im neuen Look. Designelemente aus dem Venedig der 50er-Jahre verwachsen jetzt mit einem Dschungel aus Philodendron, Bananenstauden und Palmen hinter der Bar.

"Das "Motto am Fluss" ist ein Stilkosmos, abgestimmt auf die Sehnsüchte nach der guten alten Zeit, sowie gleichzeitig eingestimmt auf die zeitgenössischen, designtechnischen Anforderungen des Jahres 2020 und darüber hinaus", heißt es aus dem Hause Schlacher.

Ein Mix aus verschiedensten Elementen von der klassischen Kugellampe bis hin zu aufwendigen Tapetendekors prägen das neue "Motto am Fluss". Kulinarisch darf man sich vom "modern way of dining" Interpretationen österreichischer Klassiker bis hin zu modernen, internationalen Gerichten von Asien bis Orient erwarten.

Gebratene Feigen ganz nach dem "modern way of dining" im "Motto am Fluss" Foto: Florence Stoiber

Akkustisch baut man im "Motto am Fluss" auf die Zusammenarbeit mit "Roadmusic Records", ein Kollektiv von 20 international tätigen DJs, das in regelmäßigen Abständen im neuen "Motto am Fluss" auflegen wird. (red., 27.09.2019)