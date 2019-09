In den Tiroler Bergen erreicht die ÖVP wieder Ergebnisse jenseits der 80 Prozent. Foto: APA/JAKOB GRUBER

Die Österreicherinnen und Österreicher wählen immer seltener per klassischen Urnenwurf. Trotz deutlich rückläufiger Wahlbeteiligung gegenüber der Wahl 2017 – die Hochrechner gehen von Rückgang um fünf Prozentpunkte aus –, wurden so viele Wahlkarten beantragt wie nie zuvor. Die 1.070.933 Wahlkarten wurden bestimmt nicht alle rechtzeitig und korrekt ausgefüllt retourniert. Eines ist jedoch klar: Die reinen Gemeindeergebnisse werden – abgesehen von Wien – damit immer ungenauer, da Wahlkarten lediglich auf Bezirksebene ausgewertet werden.

Trends in traditionellen Hochburgen begeistern die Wähler dennoch jedes Mal. Nicht nur in der kleinsten Gemeinde Österreichs im Tiroler Außerfern – in Gramais – wollen die Menschen wissen, wer denn nun der einzige Nicht-ÖVPler war, der den Grünen seine Stimme gegeben hat – wobei die Person zumindest am lokalen Stammtisch "amtsbekannt" sein dürfte. Gramais holte sich damit jedenfalls den Titel ÖVP-Hochburg 2019. Vor zwei Jahren handelte es sich dabei noch um Hinterhornbach. Das liegt – Achtung, Überraschung! – ebenfalls in Tirol.