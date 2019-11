Mini-Nussöl

Foto: Lukas Friesenbichler

Man kennt das ja: Für ein Rezept wird ein spezielles Nussöl gebraucht, man kauft eine Flasche, und ehe man sich's versieht, ist das Öl schon wieder ranzig geworden. Die Ölmühle Fandler aus dem steirischen Pöllau bietet seit kurzem Themenboxen mit je fünf Fläschchen Öl à 20 ml an, die genau das verhindern können. Die Nussbox (13,50 Euro) enthält neben Walnussöl noch Erdnuss-, Haselnuss-, Macadamianuss- und Mandelöl. Auch für mehr Abwechslung beim Bürosalat eignen sich die Minis – es gibt auch eine Mischung namens "Salatbox".

www.fandler.at



Nusspaste

Foto: Lukas Friesenbichler

Seit beinahe 15 Jahren füllt Stefan Grossauer Pestos in Gläser. Sein Vorbild ist dabei die italienische Tradition der Gemüsekonservierung. Beim Walnuss Pesto (7,50 Euro) werden die Nüsse mit Rapsöl, dem italienischen Hartkäse Grana Moravia und Walnussöl gemischt. Die nussige Paste mit den kleinen Stückchen passt zu Käse oder in die Salatmarinade. Besonders gut harmonieren die letzten fruchtigen Paradeiser aus dem Garten mit dem nussigen Pesto. Oder ganz einfach mit Spaghetti als schnelle Mahlzeit genießen.

www.edelkonserven.at



Dattelnuss

Foto: Lukas Friesenbichler

In der orientalischen Küche sind Walnüsse recht prominent vertreten. Sie kommen etwa in den Karottensalat oder werden mit geröstetem Paprika zu Muhammara, einem beliebten Dip, verrührt. Bei den Süßigkeiten besteht die Kombination meist aus Trockenfrüchten und Nüssen. Meinl am Graben hat seit einiger Zeit ebenfalls Datteln gefüllt mit Walnuss (4,79 Euro) im Sortiment. Dafür werden die Datteln aus Tunesien entsteint, der Länge nach aufgeschnitten und mit Walnusshälften oder blanchierten Mandelkernen gefüllt.

www.meinlamgraben.at



Eingelegte Nuss

Foto: Lukas Friesenbichler

An eingelegten schwarzen Nüssen haben sich schon so manche Walnussbaumbesitzer versucht – nicht immer mit Erfolg. Richtig gut bekommen das die Fink's hin. Ihre schwarzen Nüsse (12,- Euro) sind in einen kräftigen Sirup eingelegt und passen zu Wild, Pasteten, aber auch Desserts. Man erntet die Nüsse noch unreif und verarbeitet sie dann mitsamt der grünen Schale weiter. Zuerst werden sie durchstochen und wochenlang gewässert, um anschließend – bereits schwarz geworden – in Sirup eingelegt monate- bis jahrelang zu reifen.

www.finks-haberl.at

(Helga Gartner, Petra Eder, RONDO, 18.11.2019)