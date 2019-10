Zwei Männer haben eine Woche vor Bekannt werden des Ibizavideos auf Neuwahlen gesetzt Foto: AP / Rich Pedroncelli

Wien – Zwei Männer haben eine Woche vor bekannt werden des Ibiza-Videos bei dem Wettanbieter "bet-at-home" insgesamt 1150 Euro darauf gesetzt, dass es vorgezogene Neuwahlen geben wird, berichtete das ö1-Morgenjournal am Samstag. Fünf Tage vor Bekanntwerden des Ibiza-Videos sei dem Wettanbieter der Einsatz der beiden verdächtig vorgekommen und es wurde Anzeige erstattet. Hausdurchsuchungen waren die Folge, die allerdings nichts ergaben.

"Bet-at-home" hatte die beiden Wiener offensichtlich verdächtigt Insiderwissen über Neuwahlen zu haben und deshalb wegen Betrugs angezeigt. In einem 18-seitigen Dossier mit dem Titel "Intelligence and investigation – Wetten zu österreichischen Neuwahlen" hat der Wettanbieter außerdem Facebook und Instagram-Verbindungen darstellen lassen, zwischen einem der beiden Wiener und Personen aus der SPÖ, erklärte der Anwalt der beiden, Michael Jobst, gegenüber dem Morgenjournal "Einer der beiden ist SPÖ nahe. Sein Lebenspartner, welcher der Zweitbeschuldigte ist, ist aber ÖVP Mitglied.", so Jobst.

Hausdurchsuchungen ergaben nichts

Nach der Anzeige wurden die beiden Wiener von der Staatsanwaltschaft Wien und Soko Ibiza observiert und im August gab es Hausdurchsuchungen in den Wohnungen aber auch am Arbeitsplatz der Beiden. Der Betrugsverdacht hätte sich allerdings nicht bestätigen lassen, heißt es im Morgenjournal.

Mit dem Ibiza-Video hätten die Beiden nichts zu tun, so Anwalt Jobst. "Es war jetzt nicht so dass sie gesucht haben nach irgendeiner Wette. Sie haben das einfach gesehen und sind dann zu der Meinung gekommen: Ja gut, ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten, zumindest drei Jahren eine Neuwahl kommen wird. Vor allem auch aufgrund Medienberichten, dass es anscheinend schwer kriselt und Neuwahlen sehr wahrscheinlich sind. Im April hat das Bzö aus Insiderinformationen veröffentlicht, dass die ÖVP bereits für den Herbst Wahlplakate gemietet hätte." sagte der Anwalt gegenüber dem ö1-Morgenjournal.

Die zwei Männer haben nicht alles auf Neuwahlen im Jahr 2019 gesetzt, sondern den Einsatz verteilt auf Neuwahlen in den Jahren 2019, 2020 und 2021. "Bei einer Quote von 1:20 war das glaube ich am Anfang, ist es halt verlockend. Da kann man schon Mal einen schönen Gewinn herausholen.", sagt Anwalt Jobst.



Ermittlungen gehen weiter

Laut ö1-Morgenjournal haben die beiden wohl auch einen guten Gewinn gemacht. "Bet-at-home" dürfte die Wette offline genommen haben nach dem hohen Einsatz des ersten Wieners. Der Zweite soll dann per Email darauf gedrängt haben, dass er auch noch Wetten kann.

Der Anwalt hat nun beim Oberlandesgericht eine Beschwerde eingebracht, gegen die aus seiner Sicht überzogenen Hausdurchsuchungen. die Ermittlungen laufen weiter und sind vorerst nicht eingestellt. (jop, 5.10.2019)