Derzeit tourt Strolz mit seinem neuen Ratgeber-Buch "Sei Pilot deines Lebens" durch die Bundesländer. Foto: : APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Neos-Gründer Matthias Strolz ist skeptisch, ob es nach den Nationalratswahlen zu einer tragfähigen Regierungskonstellation kommen wird. Im APA-Interview sagte Strolz, dass er keine "fünfjährige Regierung" erwarte, egal in welcher Konstellation. "Weil die Parteien zueinander und auch die für sie zuständigen Persönlichkeiten zueinander in einer Polarisierung gewachsen sind, wie es Österreich in dieser Form nicht wirklich gekannt hat", sagte Strolz außerdem am Sonntag in der Ö3-Talksendung "Frühstück bei mir". Seinen Neos wünsche er viel Glück sowie SPÖ und ÖVP, dass sie sich "neu erfinden, und zwar im vatikanischen Sinn, an Haupt und Gliedern".

Für die Situation von Ex-FPÖ-Chef Heinz Chrisitan Strache nach der Spesenaffäre zeigte Strolz Verständnis. Die Politik sei voller Kränkungen und eine "brutale Hackn". "Wenn man zu lange in der Spitzenpolitik bleibt, schleicht sich eine Art von mangelnder Bodenhaftung ein, gepaart mitunter mit Unverschämtheit. Und – ich versteh das alles – trotzdem geht es nicht", sagte Strolz.

Comeback in die Politik nicht ausgeschlossen

Hinsichtlich der kommenden Sondierungsgespräche attestierte Strolz den Neos die notwendige "Reife". Die Partei könne Opposition, aber auch regieren. Letzteres hätte die Pinken in der Stadtregierung in Baden bei Wien seit Jahren und auch aktuell in der Salzburger Landesregierung bewiesen.

Über den Wahlerfolg seiner Neos freut sich Strolz sehr. Er habe "stille Vaterfreuden", sei als Gründer irgendwie "Mitschuld" am Erfolg, aber nicht im Hintergrund am "Mitrühren" gewesen. Seine Funktionen in der Partei habe er vor einem knappen Jahr vollständig übergeben. Diese Entscheidung sei richtig gewesen. "Neos ist jetzt ein junger Erwachsener", sagte Strolz, der als promovierter Systemiker in Organisationen Lebewesen sieht, die lernen und wachsen können.

Auf die Frage, ob ihm die Politik abgehe, antwortete Strolz: "Ja, es gibt ein Eck, wo die Wehmut da ist." Eine Rückkehr in die Politik schloss Strolz gegenüber Ö3 nicht kategorisch aus: "Ich kehre nicht zurück, solange die Kinder in der Schule sind." Er räumte jedoch ein: "Wer weiß, wenn die Kinder einmal groß sind, ob es da nicht ein Revival gibt, den politischen Virus trage ich in mir."

Kritik von Großspender Haselsteiner

Dass NEOS-Großspender Hans Peter Haselsteiner ihn erst kürzlich in einem "Kurier"-Interview kritisiert hat, indem er Beate Meinl-Reisinger als "die rundere, weniger ausreißende und konstantere Politikerin" hervorhob, kommentierte Strolz auf Ö3: "Ja, ich hab' das gelesen und hab' mich natürlich gewundert, was für a Laus über seine Leber g'laufen ist." Meinl-Reisinger sei aber ein riesiges politisches Talent, gab er Haselsteiner recht. "Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir schätzen uns, glaub ich, sehr. Insofern will ich's nicht auf die Goldwaage legen."



Derzeit tourt Strolz mit seinem neuen Ratgeber-Buch "Sei Pilot deines Lebens" durch die Bundesländer. Als "Gärtner des Lebens" kultiviere er soziale Felder. Es mache für ihn keinen großen Unterschied, ob er auf politischer Tour sei oder in Vorträgen rund um sein Buch. Es fühle sich ein bisschen "wie ein kleiner Wahlkampf an", so Strolz. (red, APA, 6.10.2019)