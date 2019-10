Foto: nobelprize.org

Stockholm – Die zweite Entscheidung ist gefallen: Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht zur einen Hälfte an James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie sowie zur anderen Hälfte an Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung eines Exoplaneten um einen sonnenähnlichen Stern.

James Edwin Peebles ist ein führender kanadischer Kosmologe. Zurzeit ist er Albert Einstein Professor of Science Emeritus an der Princeton University. Michel Mayor ist ein Schweizer Professor am Departement für Astronomie der Universität Genf. Didier Queloz ist ein Schweizer Astronom und Mitarbeiter in der Forschungsgruppe um Michel Mayor am Departement für Astronomie der Universität Genf.

"Die Entdeckung von Mayor und Queloz löste eine Revolution in der Astronomie aus", heißt es in der Begründung des Nobelkomitees. "Seitdem wurden über 4.000 Exoplaneten in der Milchstraße gefunden."

Livestream der Verkündung in Stockholm. Nobel Prize

Der weitere Fahrplan

Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Im Vorjahr ging der Physiknobelpreis an die Laserphysiker Arthur Ashkin (96) aus den USA, Gérard Mourou (74) aus Frankreich und Donna Strickland (59) aus Kanada. Sie wurden für ihre Beiträge im Feld der Laserphysik geehrt, die von der Bewegung winziger Objekte durch Licht bis zur Anwendung in Augenoperationen reichen.

Der schwedische Industrielle und Erfinder des Dynamits, Alfred Nobel, stiftete die Preise. Seit 1901 werden sie vergeben. Foto: AP/ Henrik Montgomery

Die diesjährige Nobelpreiswoche startete am Montag traditionell mit der Kategorie Physiologie oder Medizin: Der Preis ging an die Zellforscher William Kaelin, Peter Ratcliffe und Gregg Semenza für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Sauerstoffversorgung von Zellen. Am Mittwoch folgt die Bekanntgabe des oder der Laureaten in der Kategorie Chemie. (dare, trat, jdo, 8.10.2019)