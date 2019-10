Die Schwedische Akademie zeichnete in Stockholm den österreichischen Autor und für das Vorjahr die Polin Olga Tokarczuk aus

In dieser Galerie: 2 Bilder In Kärnten geboren, seit langem in Chaville bei Paris lebend: Schriftsteller Peter Handke. Foto: Matthias Cremer Die 57-jährige Olga Tokarczuk erhält den Literaturnobelpreis für 2018. Foto: REUTERS/Michele Tantussi

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Nobelpreis für Literatur heuer zweimal für die Jahre 2018 und 2019 vergeben. Der Österreicher Peter Handke war schon länger unter den für die Auszeichnung Gehandelten, ihm wurden wegen politischer Statements in der Vergangenheit aber wenig Chancen eingeräumt.

Heute war Handke (76) in den Wetten plötzlich auf den elften Platz geklettert. Er erhält den für dieses Jahr vergebenen Preis "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht", so die Begründung der Akademie. Bei der Verkündung wurde sowohl auf sein Werk als Prosaautor als auch als Dramatiker hingewiesen.

"Die besondere Kunst von Peter Handke ist die außergewöhnliche Aufmerksamkeit für Landschaften und die materielle Präsenz der Welt, die Kino und Malerei zu zwei seiner größten Quellen der Inspiration werden ließen", begründete die Schwedische Akademie die Zuerkennung des Literaturnobelpreises Handke weiter. Er habe sich "als einer der einflussreichsten Autoren Europas nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert", nachdem er bereits mit seinem ersten Roman "Die Hornissen" (1966) sowie mit dem Stück "Publikumsbeschimpfung" (1969) "der Literaturszene seinen Stempel aufgedrückt hat".

Peter Handke wurde am 6. Dezember 1942 im Kärntner Griffen geboren. Mit seinen ersten Werken erlangte er rasche Bekanntheit. Der vielfach ausgezeichnete Autor lebt seit fast 30 Jahren in Frankreich in einem Vorort von Paris.

Kritikerin ihres Heimatlandes

Die 57-jährige Olga Tokarczuk erhält den Preis für 2018. Sie gehört zu den bekanntesten Schriftstellerinnen Polens und erhält die Auszeichnung für "ihre narrative Vorstellungskraft, die, in Verbindung mit enzyklopädischer Leidenschaft, für das Überschreiten von Grenzen als eine neue Form von Leben steht", wie die Akademie mitteilte. Ihr Werk wurde bisher in 25 Sprachen übersetzt und bereits mehrfach ausgezeichnet, im Vorjahr erhielt sie etwa den renommierten Man-Booker-Prize für ihren Roman "Unrast". Nachdem Tokarczuk ihrem Heimatland Intoleranz gegen Flüchtlinge und Antisemitismus vorwarf, wurde sie angefeindet.

Die Vergabe war auch im Hinblick auf seine geografische und ethnische Verteilung heuer mit besonderer Spannung erwartet worden. Nun geht er zwar an einen Mann und eine Frau, aber beide stammen aus Europa. jeder erhält das volle Preisgeld in der Höhe von neun Millionen Kronen.

Grund für die rückwirkende Vergabe fürs Vorjahr sind im November 2017 bekannt gewordene Skandale, die die Schwedische Akademie personell erschütterten, moralisch in Zweifel zogen und eine den Statuten gerechte Entscheidung über die Auszeichnung verunmöglichten. (red, APA, 10.10.2019)