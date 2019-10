Schwarz-, Weiß- oder Vollkornbrot – was ist für Sie gutes Brot?

Wo kaufen Sie Ihr Brot – oder backen Sie es selbst? Foto: Magone Getty Images/iStockphoto

Besonders auf Reisen wird einem immer wieder bewusst, welch große Auswahl an Brot- und Gebäcksorten es in Österreich gibt. Denn je nach Getreide oder Mahltechnik können hunderte verschiedene Brotsorten entstehen. Zu den klassischen Weizenbroten zählen Baguette, Ciabatta, Toast- oder Fladenbrot – diese gewinnen bei den Konsumenten zunehmend an Beliebtheit.

Aber auch Roggen-, Misch- oder Vollkornbrote findet man in jedem Supermarkt oder bei jedem Bäcker. Brot zählt weltweit zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln und wird deshalb auch jährlich am 16. Oktober gefeiert.



Dass Brot für viele weit mehr ist als nur ein simples Grundnahrungsmittel, zeigen zahlreiche neue Bäckereien, Backworkshops oder auch Instagram-Accounts, die in den vergangenen Jahren regen Zuspruch erfahren haben. Qualitativ hochwertiges Brot zu kaufen oder selbst Brot zu backen liegt bei vielen im Trend, wie User "bayrisches dekameron" berichtet:

Welches ist Ihr liebstes Brot?



Und was zeichnet dieses aus? Wo kaufen Sie am liebsten Brot? Oder haben Sie schon einmal versucht, selbst Brot zu backen? Welche Brotbackrezepte können Sie empfehlen? (mawa, 16.10.2019)