Vorrang für Großprojekte

Die Landtagswahl in Vorarlberg hat es wieder deutlich gemacht: Geht es um große Infrastrukturprojekte, liegen ÖVP und Grüne weit auseinander. Türkis will etwa eine Verbindung vom Rheintal in die Schweiz, die Schnellstraße S18, die Grünen sind dagegen. Das ist aber nur eines von vielen Vorhaben. Von Niederösterreichs Türkisen wird beispielsweise die Waldviertel-Autobahn nahe Wien bis Oberösterreich gepusht. Ähnlich verhält es sich mit dem Wiener Lobau-Tunnel oder der dritten Piste am Flughafen Schwechat (die aber ohnehin schon genehmigt ist). Türkis hat mit den Blauen schon ein Gesetz beschlossen, um die Umweltverträglichkeitsprüfung von Großprojekten zu beschleunigen. Zudem wollte die ÖVP den Standort in die Verfassung hieven, was aber nicht erreicht wurde.

Konzernsteuern

will die ÖVP senken – in Richtung 20 Prozent, wie die Devise bei der Steuerreform lautete. Überdies sollen auch Arbeitnehmer entlastet werden. Neue Belastungen werden abgelehnt, was dezidiert für eine CO2-, Erbschafts- und Vermögenssteuer gilt. Zudem haben die Türkisen im Endspurt vor den Wahlen noch viele Erleichterungen für Betriebe durchgebracht. Dazu zählen großzügigere Pauschalierung und leichtere steuerliche Anrechnung kleinerer Anschaffungen.