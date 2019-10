Bei der Metallerlohnrunde geht es ins Finale. Foto: Reuters/Heinz-Peter Bader

Wien – Sechste Urlaubswoche, Viertagewoche, Angleichung des Arbeitsrechts für die rund 140.000 Metallarbeiter und Industrieangestellten der Metallverarbeitungs- und Maschinenbauindustrie sowie der Gießereibetriebe – an Themen mangelte es auch am vierten Tag der Metallerherbstlohnrunde nicht. Als "zäh wie ein Strudelteig" schildern Sitzungsteilnehmer den Verhandlungsfortgang am Mittwochabend. Da in der Wirtschaftskammer ein Abendessen aufgetischt wird, ist mit einer Nachtschicht zu rechnen.

Die sechste Urlaubswoche ist für die Arbeitgeber des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI) und der Bundessparte Industrie rund um Evva-Chef Stefan Ehrlich-Adam und den scheidenden Collini-Chef Johannes Collini ein rotes Tuch. Das hatte FMTI-Fachverbandsobmann Christian Knill bereits vor Beginn der Verhandlungen im September klargestellt. Gefeilscht wurde darüber trotzdem – mit null Erfolg, wie aus Kreisen der Arbeitnehmer verlautet.

Angleichung Arbeitsrecht

Auch bei der Angleichung von Arbeiter- und Angestellten-Dienstrecht spieße es ich, zumal für die Arbeitnehmervertreter rund um Produktions- und Metallgewerkschaftschef Rainer Wimmer und Karl Dürtscher von der Privatangestelltengewerkschaft GPA nur eine Angleichung "nach oben" infrage kommt, wie betont wird. Das lässt sich mit dem Wunsch der rund 1.200 Firmenchefs nach einem – angesichts der nachlassenden Konjunktur – "Abschluss mit Augenmaß" schwer vereinbaren. Schwer verdaulich scheint selbst die Forderung nach einer Umwandlung des Jubiläumsgelds in Freizeit, was allerdings taktische Gründe haben dürfte.

Arbeitgebervertreter Johannes Collini (links) und Gewerkschafter Rainer Wimmer starten freundlich in die vierte Runde. Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Als schwer verdaulich stellt sich auch die Forderung nach einer Verankerung der Viertagewoche auf Wunsch des Dienstnehmers im Kollektivvertrag dar, eine Art nachträgliches Gegengeschäft für den im Vorjahr von der Regierung per Gesetz ermöglichten Zwölfstundentag. Der Grund: So einfach lässt sich die Viertagewoche in Schichtbetrieben nicht umsetzen.

Denn eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über acht Stunden hinaus gilt als problematisch für die Gesundheit, und jede andere Form hätte automatisch eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit zur Folge, was den Arbeitnehmern ohne vollen Lohnausgleich wohl kaum recht wäre und somit für die Arbeitgeber "Gift" ist. Sie erwarten in diesem Punkt von der Gewerkschaft konstruktive Vorschläge aus der Praxis, wie es heißt.

Prozente noch geheim

Bleibt der wichtigste Punkt jeder Herbstlohnrunde: die Prozente und Prozentpunkte, um die Ist- und Mindestlöhne erhöht werden. Ein ernstzunehmendes Angebot der Arbeitgeber liege entgegen ihrer Ankündigung noch nicht vor, sagen die in der Wirtschaftskammer versammelten KV-Verhandler. Das dürfte auch an den mühsamen Verhandlungen über das Rahmenrecht liegen.

Denn in der Regel werden Verbesserungen im KV umgerechnet und so als Teil des Abschlusses verkauft. Auffällig ist, dass sich die Gewerkschafter mit Drohungen für Kampfmaßnahmen zurückhalten. Dem Vernehmen laufen die Vorbereitungen für Betriebsrätekonferenzen auf Hochtouren. Offiziell bestätigt wird das allerdings (noch) nicht, dass solche ab Montag geplant sind.

Schmelzende Aufträge

Wie weit man von der von der Gewerkschaft geforderten Erhöhung um 4,5 Prozent entfernt ist, lässt sich vor dem Abendessen erstmals abschätzen: Viel mehr als die Inflationsabgeltung liege nicht auf dem Tisch, das wäre ein Plus von 1,8 Prozent. Angesichts schmelzender Auftragspölster und negativer Vorzeichen im Produktionsindex seit Mai wäre ein Dreier vor dem Komma bei einer Produktivitätssteigerung von zwei Prozent rein rechnerisch schon eine Sensation. (Luise Ungerboeck, 16.10.2019)