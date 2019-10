Ab dem Frühjahr soll der Supergreißler vor Ort sein. Foto: Architektenhaus Wiener Straße ZT

Auf den Siemensäcker-Gründen in Wien-Floridsdorf entsteht derzeit das Großprojekt "Am Park". Hier errichtet die Sozialbau AG gemeinsam mit den Bauträgern EGW Heimstätte, Schwarzatal und ARE insgesamt 1260 geförderte und freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen.

Damit im neuen Grätzel mehr als nur Wohnraum entsteht, macht sich die Sozialbau AG mit dem Wiener Stadtsender W24 nun auf die Suche nach einem sogenannten Supergreißler, der ein Erdgeschoßlokal übernehmen soll und dort nicht einmal zwingenderweise als Greißler, sondern vielmehr als "gute Seele, Anlaufstelle und Kommunikationsdrehscheibe" fungieren soll. Bewerbungen werden noch bis 11. November online entgegengenommen. Die sieben besten Projekte dürfen sich in einer Castingshow auf W24 einer Expertenjury stellen.

Zur Erinnerung: Die Supergreißler-Idee präsentierte die Wiener SPÖ vor rund eineinhalb Jahren. Sie sollen eine bessere Nahversorgung in Grätzeln gewährleisten. Der erste Supergreißler wurde heuer in Wien-Simmering in Form einer Spar-Filiale eröffnet, in der beispielsweise Langzeitarbeitslose beschäftigt werden.

Auch für Anrainer

Für den Sozialbau-Supergreißler fand vor wenigen Tagen im Impact Hub Vienna ein Informationsabend statt, zu dem laut Sozialbau Interessenten mit ganz unterschiedlichen Ideen kamen. "Es haben sich schon etliche Kandidaten beworben, wir werden also einen Supergreißler finden", ist Sozialbau-Generaldirektor Josef Ostermayer im Gespräch mit dem STANDARD zuversichtlich.

Der Supergreißler soll aber nicht nur das neue Quartier bespielen. Auch die Anrainer sollen etwas von dem Service haben. "Wir müssen einen Zusatznutzen bringen", ist Ostermayer überzeugt. Nachsatz: "Es gelingt uns leider nicht immer, die Menschen während der Bauzeit davon zu überzeugen."

Ein wenig, so Ostermayer, soll es so werden wie früher auf dem Land: "Da ging man zum Greißler und holte sich die Zeitung – und hat dort auch Menschen getroffen und ist ins Reden gekommen." Denkbar sind für den Supergreißler Mietreduktionen in den ersten Monaten oder andere vertragliche Zusatzdienstleistungen. Ausgestrahlt wird die Sendung ab Anfang Jänner 2020. Im Frühjahr soll der Supergreißler schon das noch in Bau befindliche Grätzel bespielen. Die ersten Wohnungen werden im April 2020 bezogen. (zof, 28.10.2019)