[Podcast] 18 Frauenmorde und viele unbequeme Fragen.

[International] Erstmals Gefechte zwischen türkischer Armee und syrischen Truppen.

Nach Attacke auf Moschee: Frankreich hat ein Gewaltproblem.

[Inland] "Neuer Stil" à la Türkis-Grün: "Guter Austausch", gute Stimmung, alles nach Plan.

SPÖ-Aktivisten für mehr Diversität: Rot soll bunter werden.

[Wirtschaft] Wieso Österreichs Sparer ganz besonders viel liegen lassen.

[Wetter] Von Westen her verstärkt sich der Störungseinfluss und die Niederschläge an der Alpennordseite werden intensiver. Erst liegt der Schwerpunkt zwischen dem Arlberg und dem Salzkammergut, am Nachmittag verlagern sich die stärkeren Niederschläge weiter ostwärts und ziehen abends schließlich langsam südostwärts ab. Bis 9 Grad.

[Zum Tag] Diego Maradona wird heute 59 Jahre alt. Er ist ein ehemaliger argentinischer Fußballspieler u. a. in der Nationalmannschaft (1977–1994), Trainer der Nationalmannschaft (seit 2009) und Weltfußballer des Jahres (1986).