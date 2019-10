Der FPÖ-Abgeordnete Norbert Zanger will mit dem Buch nichts zu tun haben. Foto: APA/Roland Schlager

Wien – Gerade einmal ein halbes Jahr ist es her, dass die Liederbuch-Affäre rund um den niederösterreichischen FPÖ-Chef Udo Landbauer von der Freiheitlichen für beendet erklärt wurde, da scheint sich das Ganze zu wiederholen. In rund drei Wochen finden Landtagswahlen in der Steiermark statt, und die Freiheitlichen geraten mit einem Liederbuch, das der steirischen Burschenschaft Pennales Corps Austria zuzuordnen ist, unter Druck, berichtet die "Krone". Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger ist Mitglied der Burschenschaft.

Texte in dem Buch enthielten antisemitische, NS-verherrlichende und rassistische Passagen, schreibt die "Krone", der das 400 Seiten starke Liederbuch nach eigenen Angaben vorliegt. Zanger will sich von den Texten nicht distanzieren.

Zanger ist laut "Krone" seit Schulzeiten Mitglied der Verbindung, aber nicht mehr der "Altherrenobmann". In der "Bude", dem Sitz der Burschenschaft, liege das Buch überdies nicht auf.

"Heil Hitler, ihr alten Germanen"

Die von der Zeitung veröffentlichten Texte beinhalten Passagen wie "Rothschild hat das meiste Geld. Schließlich muss in jedem Fache einer doch der größte sein, und so ist auch ohne Zweifel festgestellt das größte Schwein". Die Familie Rothschild ist seit jeher Ziel antisemitischer Verschwörungstheorien.

Auch eine Abwandlung des schon bei Landbauers Burschenschaft aufgetauchten Liedes "Es lagen die alten Germanen" wurde publiziert: "Da trat in ihre Mitte ein Römer mit deutschem Gruß, 'Heil Hitler, ihr alten Germanen, ich bin der Tacitus'."

Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt Zanger, dass das Buch ein persönliches Geschenk eines älteren Mitglieds an ihn gewesen sei – heute liege es verstaubt in seinem Bücherregal. Auf die Frage, ob er die erwähnten Inhalte ablehne, erklärt Zanger: "Ich lehne das ab, was ich für mich persönlich ablehne." Er lasse es nicht zu, "dass Sie mir Worte in den Mund legen, die ich dann abzulehnen habe".

Zeilen gegen Rothschild als "Kritik am Kapitalismus"

Zanger geht davon aus, "dass diese Sachen, die da geschrieben worden sind, als Protest gegen das verfasst worden sind, was damals geherrscht hat". Und "wenn man heute von einem Rothschild liest, dann denke ich, dass sie (die Verfasser, Anm.) den Kapitalismus abgelehnt haben" – genauso wie sie die Rassenideologie im Dritten Reich abgelehnt hätten.

"Die FPÖ distanziert sich von solchen Texten und lehnt entsprechende Inhalte ab. Außerdem hat die Partei damit nichts zu tun", sagt ein Sprecher von Parteichef Norbert Hofer auf Anfrage des STANDARD.

Schützenhöfer empört

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) reagierte empört auf die neue Liederbuch-Affäre. In einer schriftlichen Stellungnahme erwartet er sich "unmissverständliche Handlungen, bevor die Steiermark in ein schlechtes Licht gerückt wird". Solche Nachrichten schadeten nicht nur der FPÖ, sondern der ganzen Gesellschaft und dem Land: "Für diese Geisteshaltung ist in der Steiermark kein Platz." (and, sefe, 30.10.2019)