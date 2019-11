Fake-Reviews bei Versandhändlern bedeuten bessere Verkaufszahlen. Dem sind sich etwa viele Händler auf Amazons Marketplace nur allzu bewusst. Foto: ap/lennihan

Bewertungen gehören zu einem der wichtigsten Faktoren beim Online- und auch Offline-Konsum. Wer ein Restaurant, Eine Bar, ein Geschäft besuchen will, checkt zuerst einschlägige Bewertungsplattformen. Wer ein Produkt bei einem Online-Händler kauft, liest oft die dazu verfassten Reviews. Auch landen Produkte mit besseren Reviews bei Versandhändlern in den Suchergebnissen häufig weiter oben. Gute Bewertungen bedeuten dementsprechend auch wirtschaftlichen Erfolg. Ein Umstand, der Händler dazu veranlasst, ihre Rezensionen zu frisieren – und ein massives Ärgernis für Konsumenten.

Millionenfach

Zwar betont beispielsweise Online-Gigant Amazon, dass man sehr aktiv gegen Fake-Reviews vorgehe, dennoch gibt es wenig juristischen Handlungsspielraum, um zu belegen, dass tatsächlich gefälscht sind, da die Beweislast beim Kläger liegt – passieren Absprachen also dezentral, etwa über Whatsapp-Gruppen oder bei anderen sozialen Medien, gibt es keine Möglichkeit, das zu belegen. Allein die Zahlen, die das Unternehmen selbst offenbart, sind bezeichnend: So habe man – und das sind bloß jene Bewertungen, die auch entdeckt und entfernt wurden – im vergangenen Jahr 13 Millionen "Versuche unterbunden, eine unechte Bewertung abzugeben, und [...] Sanktionen gegen mehr als fünf Millionen Täter ergriffen, die versuchten, Bewertungen zu manipulieren", so Amazon.

Neues Regelwerk

Die Europäische Union ist sich dieser Problematik bewusst – und will in Zukunft die Händler selbst in die Pflicht nehmen. Künftig müssen diese sicherstellen, ob Reviews gefälscht wurden oder nicht. In Zukunft müssen Händler Kunden darüber informieren, wie genau geprüft wird, ob sämtliche Bewertungen, egal ob positiv oder negativ, veröffentlicht werden. Und, sofern behauptet wird, dass ein Review von einem Konsumenten verfasst wurde, ob dieser das Produkt tatsächlich genutzt hat.

Die Pflicht trifft vor allem Onlinehändler, fraglich ist nach dem EU-Text aber, ob beispielsweise bei Amazon, wo auch fremde Händler ihre Angebote verkaufen können, der Plattformbetreiber selbst – also Amazon – oder die Verkäufer sich darum kümmern müssten. Die konkrete Rollenverteilung wird wohl im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie durch die Länder geklärt werden müssen. (muz, 14.11.2019)