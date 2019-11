Das Wochenende naht und hier sind deine News. Guten Morgen!

[Wirtschaft] "Verdammt schwer, aber das geht": Strache, Ibiza und der "FPÖ-Novomatic-Deal".

U-Ausschuss-Pläne zu Casinos-Gate setzen Grüne unter Zugzwang.

Podcast: BVT-Affäre – der Verfassungsschutz, der Österreich nicht schützen kann?

[Gesundheit] Neue E-Card mit Foto hat weniger Funktionen als die alte.

[Panorama] Unteroffizier in Kaserne Wiener Neustadt von Diensthunden getötet.

Zwei Teenager von minderjährigem Schützen in Schule nahe Los Angeles getötet.

[Sport] Thiem verliert drittes Gruppenmatch, voller Fokus aufs Halbfinale bei ATP-Finals.

[Immobilien] Hunde- und Katzenhaltung in der Mietwohnung: Was solltest du bedenken?

[Wetter] Zunächst regnet oder schneit es besonders in Osttirol und Oberkärnten, am Nachmittag breitet sich der Regen aber auch auf Nordtirol, Vorarlberg und das Salzkammergut aus. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1900m, am Abend sinkt sie von Westen her allmählich etwas ab. Bis 13 Grad.

[Zum Tag] Der Leopolditag am 15. November ist ein regionaler Feiertag und unterliegt so den Landesgesetzen (Betrifft u.U. nur Schulen und Behörden). Am Leopolditag ist in Wien schulfrei.