Renate Wagner-Wittula

Ingrid Pernkopf – Oberösterreich

Die traditionelle Küche

Pichler Verlag, 2019

272 Seiten, € 35

ISBN 978-3-222-14042-6

Die vor einigen Jahren verstorbene Gmundner Wirtin Ingrid Pernkopf hat sich Zeit ihres Lebens der Wertschätzung der oberösterreichischen Küche gewidmet. Die Rezepte ihrer Kochbücher können mit einer "Geling-Garantie" aufwarten – so oft hat sie diese gekocht. Die Herausgeberin des vorliegenden Kochbuchs, Renate Wagner-Wittula, ist ebenfalls eine versierte Kochbuchautorin. Die Auswahl der Rezepte verspricht, was am Cover angekündigt wird: traditionelle Küche. Von Suppen bis Beilagen über Hauptspeisen und Süßspeisen, viele feine Rezepte. Vegetarisches wird extra hervorgehoben und auch der Schwierigkeitsgrad ist von "einfach für Hobbyköchinnen und-köche" – gekennzeichnet mit einer Haube bis zu "erfordert einiges Geschick und/oder Zeitaufwand" von Anfang an klar. Hilfreiche Tipps und Variationen ergänzen die Rezepte.

