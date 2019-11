XXXLutz mit neuem Restaurant ganz ohne Möbelhaus

Essen gehen im Möbelhaus ist beliebt, nun eröffnet das Möbelhaus ein eigenes Restaurant: XXX-Lutz eröffnet am 20. November das erste Restaurant ohne Möbelhaus. Das Restaurant in der Wiener Mariahilferstraße 121b umfasst 285 Sitzplätze und hat auch an Sonntagen geöffnet.

Die Preise der Speisen entsprechen jenen in den Restaurants in den Möbelhäusern, am Abend gibt es eine eigene Barkarte, ab dem kommenden Frühling ist auch ein Gastgarten geplant. Insgesamt betreibt die XXXLutz-Gruppe 155 Restaurants in ganz Europa, allein in Österreich sind es 60.

Das neue Restaurant von XXX-Lutz kommt ohne Möbelhaus aus. Foto: XXXLutz KG

XXX-Lutz Restaurant Mahü

Mo-So, 8-22 Uhr

www.xxxlutz.at





Taubenkobel-Pop-Up in Wien

Eine andere Liga bespielt der Taubenkobel in Wien. Bereits seit 15.11. geöffnet ist das nun schon traditionelle Pop-Up des burgenländischen Spitzenrestaurants in Wien. Heuer wird im früheren Ballsaal des Hotels Donauhof im 2. Bezirk bis 21. Dezember aufgekocht.

Grand Kobel

bis 21.12., 1020 Engerthstraße 141

Reservierungen unter restaurant@taubenkobel.at





Le Burger eröffnet in der SCS

Die Franchise-Kette "Le Burger" eröffnet am 28. November in der SCS in Vösendorf die bislang größte Filiale des Landes. Auf 600 Quadratmetern werden 200 Sitzplätze angeboten, neben Burgern sollen auch Filet- und Rib-Eye-Steak serviert werden.

Öffnungszeiten:

Mo-Do 09:00 – 24:00

Fr-Sa 09:00 – 01:00



www.leburger.at

(red, 19.11.2019)