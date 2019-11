Ein Bier aus Finnland: Fiskars Foeder One Foto: Conrad Seidl

Finnland ist kein Weinland, zu weit nördlich. Und doch gibt es eine Weinproduktion in Finnland. Man kennt so etwas aus den USA, wo Wineries Trauben aus fernen Anbaugebieten vinifizieren. In der kleinen Handwerker- und Künstlergemeinde Fiskars, eineinhalb Autostunden westlich von Helsinki, hat es sich der Koch Jari Leinonen in den Kopf gesetzt, Trauben aus dem Burgenland zu importieren, um in Finnland Wein herzustellen.

Damit nicht genug: Die Trauben werden von der „Fiskarsin Panimo“ nicht nur zu Wein verarbeitet – der Presskuchen wird zusammen mit frischer Bierwürze zu einem Ale vergoren, das als „Foeder One Blaufränkisch Saison“ abgefüllt wird. Die Trester der Trauben werden in der benachbarten Ägräs-Destillerie noch ein drittes Mal verwendet und zu einem Schnaps weiterverarbeitet.

Das Bier ist hellrot mit feiner Perlage, es duftet tatsächlich nach Wein, Rhabarber und Hagebutten. Schaum gibt es nicht. Der Antrunk ist ein wenig herb, die Säure aber überwiegt – somit ist das Bier entsprechend dem angegebenen Stil sehr nahe dem erfrischenden Saison. Auch im Nachtrunk ist vom Hopfen wenig zu spüren, von den Trauben aber viel. (Conrad Seidl, RONDO, 22.11.2019)