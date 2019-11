Und so kam, was kommen musste, nachdem da letzte Woche gestanden war, dass man in Graz immer, immer nur bergauf laufen kann. Vollkommen klar, dass irgendwer forderte, dass diese Falschmeldung – bitte/gefälligst/umgehend – richtiggestellt zu werden habe. Weil: Falsch ist schließlich falsch. Und auch noch infam. Weil man in Graz sehr wohl brettleben unterwegs sein könne. Das Murufer entlang etwa. Auf beiden Seiten – flussaufwärts und flussabwärts. Und es sei bezeichnend, dass just ein Wiener behaupte, dass ... und so weiter.

Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, dass es derartige Post vom Leser (kaum je von der Leserin) nicht gibt. Heute weiß ich: "Gibt es nicht" gibt es nicht.