Wurde einstimmig zur neuen grünen Klubobfrau im Landtag gewählt: Die steirische Grünen-Frontfrau Krautwaschl. Foto: APA / Erwin Scheriau

Graz – Die bei der geschlagenen Landtagswahl erfolgreiche Grünen-Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl ist am Dienstagvormittag in der ersten Klubsitzung nach dem historisch besten Ergebnis der Ökopartei in der Steiermark einstimmig zur neuen Klubobfrau gewählt worden. Am Abend dürfte ihr der Landesvorstand auch das Staffelholz als Landessprecherin von Lambert Schönleitner in Aussicht stellen.

Die Wahl zur neuen Landessprecherin soll planmäßig im Frühjahr 2020 bei einer Landesversammlung stattfinden, hieß es in einer Aussendung der Grünen. "Ich werde mich in den kommenden Jahren auf meine Abgeordnetenarbeit als Nummer zwei konzentrieren", so Schönleitner. Er bleibt im Klub Stellvertreter von Krautwaschl. Abgeordnete Lara Köck wurde ebenfalls zur Stellvertreterin bestimmt.

Ergebnis nahezu verdoppelt

Die Grünen haben am Sonntag 12,08 Prozent der Stimmen bekommen und damit 5,40 Prozentpunkte zugelegt. Damit konnten sie ihr bisher bestes Ergebnis in etwa verdoppeln. Sie bekommen zu ihren bisher drei Mandaten drei weitere dazu. Diese übernehmen der Medizinstudent Georg Schwarzl aus Tillmitsch, die Projektmanagerin Veronika Nitsche aus Graz und der Forstwirt und Lehrer Alexander Pinter, ebenfalls aus Graz.

"Ich freue mich schon sehr auf die Arbeit mit dem neuen Team und bedanke mich für das große Vertrauen", sagte Krautwaschl. "Das Wahlergebnis am Sonntag war ein eindeutiges Votum für mehr Klima-und Umweltschutz sowie für sozialen Zusammenhalt in der Steiermark – dafür werden wir mit dem neuen Klub ganzer Kraft arbeiten", versprach sie. (APA, 26.11.2019)