In dieser Galerie: 3 Bilder Der LASK prolongiert sein europäisches Fußballmärchen. Foto: APA/AFP/NTB SCANPIX/OLE MARTIN W Dominik Frieser traf per Kopf zum 2:1. Foto: Reuters Es war ein hart erkämpfter Erfolg in der norwegischen Eiseskälte. Foto: APA/AFP/NTB SCANPIX/OLE MARTIN W

Der LASK hat gleich in seiner Debütsaison in der Fußball-Europa-League den Einzug in die K.o.-Runde geschafft. Die Linzer feierten am Donnerstag bei Rosenborg Trondheim einen 2:1 (1:1)-Sieg und haben dank eines Erfolgs von Sporting Lissabon gegen Eindhoven schon vor der Schlussrunde den Aufstieg fixiert. Zum Abschluss am 12. Dezember in Linz gegen Sporting geht es nur noch um den Sieg in Gruppe D.

Thomas Goiginger brachte die Athletiker mit einem direkt verwandelten Eckball in Führung (20.). Nach dem Ausgleich durch Björn Johnsen (45.) köpfelte Dominik Frieser zum 2:1-Siegtreffer ein (54.).

Schneefall vor dem Spiel

Schneefall vor dem Spiel hatte für tiefen Boden gesorgt, auf dem der LASK in der ersten Halbzeit nicht wie gewohnt zur Entfaltung kam. Rosenborg hatte schon vor diesem Spiel keine Chance mehr auf den Aufstieg und schonte mit Abwehrchef Reginiussen und Stürmer Alexander Söderlund zwei Spieler. Dennoch war der 26-fache norwegische Meister zunächst die spielbestimmende Mannschaft. In der 16. Minute bewahrte Torhüter Alexander Schlager gegen Anders Trondsen sein Team vor einem Rückstand.

Dem LASK gelang in der Anfangsphase keine Offensivaktion, mit einer Standardsituation aber die Führung. Goiginger, der schon am Wochenende gegen Wattens einen Corner direkt versucht hatte, überraschte von der Eckfahne Torhüter Andre Hansen. In der Schlussphase der ersten Hälfte kam Österreichs Vizemeister auch zu herausgespielten Chancen. Peter Michorl (42.), Reinhold Ranftl (43.) und Petar Filipovic per Kopf (43.) scheiterten. Auf der Gegenseite ließ sich Johnsen die Chance nicht entgehen, er traf aus kurzer Distanz freistehend per Kopf.

Starker Auftritt nach der Pause

Nach der Pause wurden die Oberösterreicher stärker und gefährlicher. Goiginger reklamierte bei einer Attacke an ihm erfolglos Elfmeter (53.), eine Minute später durften die Schwarz-Weißen aber jubeln. Frieser verwertete eine Ranftl-Flanke per Kopf zur neuerlichen Führung. Der Stürmer hatte weitere Chancen auf einen beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung. In der 59. Minute parierte Torhüter Hansen seinen Schuss, in der 70. verzog er. Der siebente Pflichtspiel-Sieg hintereinander kam aber nicht mehr in Gefahr.

Damit sind die Linzer bei der Auslosung des Sechzehntelfinales am 16. Dezember (13.00 Uhr) in Nyon mit im Topf. Gespielt wird am 20. und 27. Februar. (APA, 28.11.2019)

Fußball-Europa-League, Gruppe D, 5. Runde:

Rosenborg Trondheim – LASK 1:2 (1:1). Trondheim, Lerkendal-Stadion, 9.775, SR Kruashvili (GEO).

Tore:

0:1 (20.) Goiginger

1:1 (45.) Johnsen

1:2 (54.) Frieser

Trondheim: Hansen – Hedenstad, Hovland, Valsvik, Meling – Jensen, Lundemo (77. Törset Johnsen), Trondsen – Akintola, Johnsen (67. Botheim), Adegbenro (67. Assen)

LASK: A. Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic – Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann – Goiginger (88. Renner), Klauss (71. Raguz), Frieser (71. Tetteh)

Gelbe Karte: Johnsen