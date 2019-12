Karl Baron will sein Gemeinderatsmandat aber vorerst behalten. Ein Rücktritt von dem Mandat könnte Strache in den Wiener Landtag bringen

Karl Baron vor Beginn der Sitzung Montag, bei der er abgewählt wurde. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Der Wiener FPÖ-Gemeinderat Karl Baron wurde als Präsident der Freiheitlichen Wiener Wirtschaft abgewählt. Dies teilte er Montagnachmittag selbst Journalisten mit – als er während noch laufender Vorstandssitzung den Tagungsort verließ. Sein Gemeinderatsmandat will Baron vorerst behalten.

Baron hatte zuletzt Sympathien für den zurückgetretenen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache geäußert – und sich auch nicht an einer Unterstützungsaktion für den neuen Wiener Parteiobmann Dominik Nepp beteiligt.

Politische Rückkehr Straches?

Tritt Baron von seinem Gemeinderatsmandat zurück, könnte das weitreichende Folgen für die Wiener FPÖ haben. Denn davon profitieren könnte der gefallene FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache – dieser könnte dann in das Wiener Stadtparlament einziehen. Strache war bei der Wien-Wahl 2015 im betreffenden Wahlkreis als Spitzenkandidat angetreten, hatte das errungene Mandat aber nicht angenommen.

Vorerst schied Baron aber nur aus der Freiheitlichen Wiener Wirtschaft aus. Er hat nun keine Funktion mehr in dieser Vorfeldorganisation der Wiener FPÖ, teilte er im Abgang mit. Die FPÖ hatte ihm bereits die Zustellbevollmächtigung für die Wirtschaftskammerwahl im kommenden Jahr entzogen. Damit kann er nicht mehr die blaue Liste einbringen.

Strache will das Parteibasis über sein Schicksal entscheidet

Zuvor hatte sich Strache zu seinem möglichen Parteiausschluss zu Wort gemeldet. Er sei bisher nicht vom Parteischiedsgericht eingeladen worden, sagte er im Interview mit Österreich. Dieses ist nach Ansicht Straches aber ohnehin nicht zuständig, ausschließen muss ihn seiner Meinung nach Wiener FPÖ-Chef Nepp.

"Die Zuständigkeit liegt eindeutig bei meinem von mir vorgeschlagenen Nachfolger und geschäftsführenden Landesobmann Nepp und dem FPÖ-Wien-Vorstand. Dann kann ein Schiedsgericht zwecks möglicher Berufung von mir angerufen werden", behauptet Strache. Das Schiedsgericht dürfe nicht als "Beratungsgremium missbraucht" werden. Die Parteibasis solle über sein Schicksal entscheidet, fordert Strache.

Der Wiener Landesparteisekretär Michael Stumpf bestreitet, dass das Schiedsgericht in der Frage des Parteiausschlusses nicht zuständig sei. Auch dass Strache nicht vor das Gremium geladen worden sei, stimme so nicht. Die Wiener FPÖ toleriere "etwaige Verzögerungsversuche" nicht.

Zehn Millionen für Mandat

Ungemach droht Strache noch von anderer Seite. Der niederösterreichische Geschäftsmann Ernst Neumayer versucht einen vermeintlichen Mandatskauf und einen damit verbundenen Betrug neu aufzurollen. Neumayer will eigenen Aussagen zufolge den Kauf eines FPÖ-Mandats durch ukrainische Oligarchen vermittelt haben.

Details schilderte er am Montag im Ö1- Morgenjournal: Strache habe am 1. Juli 2013 einen Rucksack mit Bargeld aus der Kanzlei des damaligen stellvertretenden Klubobmanns Peter Fichtenbauer abgeholt. Am darauffolgenden Tag sei dann Thomas Schellenbacher, der angebliche Vertrauensmann der ukrainischen Geschäftsleute, als Kandidat auf der Wiener Landesliste für die Nationalratswahl präsentiert worden. Um die vereinbarte Provision von zwei Millionen sei Neumayer dann aber umgefallen. Fichtenbauer dementiert die Vorwürfe. (red, APA, 9.12.2019)