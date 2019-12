Es ist Dienstag und hier sind wieder die aktuellen News aus Web und Games!

[They see me rollin'...] Elon Musk sorgt mit Cybertruck-Spritztour für Aufregung

[Netzpolitik] EU-Asylbehörde überwachte jahrelang Flüchtlinge in sozialen Netzwerken

[Fernsehzukunft] The Mandalorian löst Stranger Things als meistgestreamte Serie ab

[Test] Sonos Move im Test: Nicht allzu mobil, aber Premiumklang

[Nicht schlau] Umweltaktivisten beschädigen aus Protest tausende E-Scooter

[Games] Chinesisches Propagandaspiel gibt Punkte für das Verprügeln von Demonstranten

[Smartphones] Schwache Absätze erwartet: Apple fährt iPhone-Produktion angeblich stark zurück