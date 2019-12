Kaum jemand kommt in der Weihnachtszeit darum herum, Kekse zu essen. Viele backen sie selbst, aber auch auf Weihnachtsmärkten, in Bäckereien oder Supermärkten können die kleinen Naschereien erstanden werden.

Vanillekipferl zählen zu den Klassikern unter den Weihnachtskeksen. Foto: Achim Sass

Auf den Keks gehen



Selbst wenn man in der Vorweihnachtszeit zum Essen oder auf einen Kaffee bei Freunden oder Verwandten eingeladen wird, bieten diese einem mit hoher Wahrscheinlichkeit Kekse an. So gibt es tatsächlich kaum einen Weg, der an ihnen vorbeiführt. Doch so Keks-intensiv die Wochen rund um Weihnachten sind, so schnell vergeht der Zeitraum, in dem sie gern gegessen werden, auch wieder.

Was darf in Ihrer Keksdose nicht fehlen?

Backen Sie selbst? Falls ja, wie viele verschiedene Sorten backen Sie? Wo gibt es die besten Kekse zu kaufen? Oder können Sie Weihnachtskeksen eigentlich nichts abgewinnen? (mawa, 13.12.2019)