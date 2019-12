In Madrid wurde die ganze Nacht verhandelt – offiziell hätte der UN-Gipfel bereits am Freitagabend enden sollen

Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt leitete die Gespräche. Foto: APA/AFP

Madrid –Mehr als 40 Stunden nach dem offiziellen Schluss ging am Sonntag in der Früh die 25. Weltklimakonferenz zu Ende. Nachdem sich die Staaten bis zuletzt nicht einigen konnten, wurden die Gespräche Stunde um Stunde verlängert. Erst um zehn Uhr startete das Abschlussplenum in Madrid – jedoch mit einigen technischen Schwierigkeiten. Während sich mehrere Delegierte unabsichtlich zu Wort meldeten, fanden andere Verhandler die notwendigen Dokumente nicht. Diese wurden nach einem technischen Fehler der Homepage in einen Dropbox-Ordner hochgeladen. Offenbar konnten nicht alle Delegierten darauf zugreifen.

Nichtsdestotrotz wurden der Reihe nach mehrere Kompromisse angenommen. Der Prozess, der von der chilenischen Umweltministerin Carlolina Schmidt geleitet wurde, dauerte jedoch aufgrund der allgemeinen Verwirrung etwas länger. Einige Punkte wurden zudem auf die Konferenz im nächsten Jahr in Glasgow verschoben.

Entscheidungen in letzter Minute

Zuletzt stelle sich vor allem Brasilien quer. Das südamerikanische Land wollte einen Paragraphen zum Schutz der Ozeane nicht im finalen Papier wissen. "Es tut uns wirklich leid, wir können diesen Paragraphen nicht akzeptieren", sagte Brasiliens Delegierter. In letzter Minute stimmte das Land des Klimawandelskeptikers Jair Bolsonaro allerdings doch noch zu.

Vage Formulierungen

In dem aktualisierten Text des Kompromisses, der am Sonntag in der Früh veröffentlicht wurde, waren nach wie vor recht vage Formulierungen zu finden. So wurden die Ländern darin "ermutigt", im Jahr 2020 "die höchstmöglichen Ambitionen" im Klimaschutz zu zeigen. Wie genau die Staaten dazu aufgefordert werden sollen, ihre nationalen Klimaziele nachzuschärfen, war bis zuletzt umstritten.

Auch der Bericht des Weltklimarats schaffte es nicht in den Entwurf der Chilenen. Dort wurde lediglich festgehalten, dass Klimaschutzmaßnahmen auf Erkenntnissen der "bestmöglichen" Wissenschaft beruhen sollten. Ebensowenig schaffte es das Wort "Notfall" in den Entwurf. Das hatten mehrere Staaten zuvor gefordert.

Die Verhandlungen in Madrid zogen sich heuer besonders lange – das war auch so manch einem Delegierten anzusehen. Foto: APA/AFP

Der Gipfel in Madrid war der bisher längste aller Zeiten. Eigentlich hätte der 25. UN-Klimagipfel ja bereits am Freitagabend zu Ende gehen sollen, die Mitgliedsstaaten konnten sich jedoch zuletzt in zentralen Punkten nicht einigen. Um Mitternacht hatte die Chilenin Schmidt noch einmal angekündigt, dass neue, aus ihrer Sicht verbesserte Texte vorliegen würden. Über diese verhandelten die Delegierten aus knapp 200 Ländern die ganze Nacht. "Wir sind fast da. Es ist hart, es ist schwierig, aber es ist es wert", sagte Schmidt in einem kurzen Statement.

Klimaaktivisten haben am Samstagabend vor dem Veranstaltungszentrum einen großen Misthaufen abgeladen. Foto: APA/AFP

Insgesamt dauerte die Konferenz mehr als zwei Wochen an. Vertreter mehrerer Umweltschutzorganisationen kritisierten die Verhandlungen vorab bereits als "gescheitert". Die Klimaaktivistengruppe "Extinction Rebellion" setzte den Delegierten am Samstagabend symbolisch einen Misthaufen vor das Veranstaltungsgelände. Die Aktivisten fürchten, dass die Ergebnisse der Konferenz nicht ausreichen werden, um den globalen Temperaturanstieg im Vergleich zu vorindustriellen Werten bei 1,5 Grad Celsius einzudämmen.

Aus Sicht der Wissenschaft wäre das allerdings notwendig, um sogenannte "Kipppunkte" zu vermeiden, die zu irreversiblen Schäden in Ökosystemen führen können. Die UN-Organisation UNEP veröffentlichte kürzlich eine Studie, wonach die Nationalstaaten ihre Klimaambitionen verfünffachen müssten, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. (lauf, 15.12.2019)