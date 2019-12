Glühwein, Eierlikör, Punsch: Was schmeckt zu Weihnachten am besten?

Was kommt in Ihren Glühwein? Foto: Getty Images/iStockphoto/ChamilleWhite

"Bier" lautet die eindeutige Antwort einer Kollegin auf die Frage, welches das alkoholische Getränk ihrer Wahl am Weihnachtsabend ist. Das passe einfach so gut zum Raclette. Für sie ist also Weihnachten – alkoholisch betrachtet – ein Tag wie jeder andere. Doch es geht natürlich auch anders. In manchen Haushalten wird der Eierlikör aus dem Kasten geholt, Glüh-Secco angesetzt, es werden weihnachtliche Cocktails gemixt oder exotische Punschvariationen gekocht. Für alle, die sich nicht selber an den Kochtopf stellen wollen, hat dieser User einen Tipp parat:

Egal, ob selbstgemacht, gekauft oder auf dem Weihnachtsmarkt konsumiert: Ganz ohne Alkohol geht es rund um den 24. Dezember natürlich auch, aber so mancher anstrengende Kommentar aus dem Kreis der Feiernden lässt sich damit ein bisschen entspannter aushalten. In diesem Sinne: Prost!

Welches alkoholische Getränk passt zu Ihrem Weihnachtsmenü?

Was trinken Sie nur in der Weihnachtszeit? Und wo schmeckt es am besten? Teilen Sie Ihre Empfehlungen und Rezepte im Forum! (aan, 20.12.2019)