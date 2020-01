Falsche Bilder auf dem smarten Display aufgrund eines Fehlers von Xiaomi. Foto: Reddit

Es war einer jener Momente, in denen man schon mal den Glauben an Technik verlieren kann: Als ein Nutzer eines Google Nest Hubs vor wenigen Tagen seine Sicherheitskamera von Xiaomi kontrollieren wollte, erhielt er Bilder, mit denen er nicht gerechnet hatte. So wurden am Bildschirm Aufnahmen fremder schlafender Menschen sowie eines Babys dargestellt. Mittlerweile ist das Rätsel hinter diesem Fehler geklärt.

Fataler Fehler

Xiaomi ist bei einem aktuellen Update ein folgenschwerer Fehler passiert. Eine am 26. Dezember ausgelieferte Aktualisierung für die Sicherheitskamera Mijia 1080p hatte dazu geführt, dass die User zum Teil Zugriff auf die falschen Kameras hatten. Dies bestätigt der chinesische Hersteller mittlerweile, versucht aber auch zu kalmieren: Der Fehler trat nämlich nur dann auf, wenn die Kamera mit einem Google Home Hub verbunden war und noch dazu die Netzwerkanbindung schlecht war.

Mit Google hat die Episode insofern nur am Rande zu tun, trotzdem reagierte das Unternehmen prompt. Als Reaktion auf erste Berichte über das Problem hatte man vorübergehend die Anbindung von Xiaomi-Geräten an den Google-Assistant deaktiviert. Damit war es auch nicht mehr möglich auf die Bilder anderer zuzugreifen.

Reaktion

Bei Xiaomi betont man, dass der Fehler mittlerweile behoben ist, die Kameras also wieder problemlos funktionieren. (red, 3.1.2019)