Alma Deutscher: Pianistin, Violinistin und Komponistin. RGE-Media Production e.U.

Seit wenigen Jahren wird die erst 14-jährige Pianistin, Violinistin und Komponistin Alma Deutsch international als Wunderkind gefeiert. Im Alter von zehn Jahren vollendete sie ihre erste abendfüllende Oper, Cinderella, die ihre europäische Premiere 2016 in Wien unter Dirigenten Zubin Mehta hatte. Auch beim Carinthischen Sommer in Villach war Deutscher bereits zu Gast, 2017 präsentierte sie dort ihr erstes Klavierkonzert.

Nun zieht Salzburg nach. Beim Silvesterkonzert des Landestheaters im Großen Festspielhaus mit dem Mozarteumorchester gab Intendant Carl Philip von Maldeghem bekannt, dass Alma Deutscher einen Auftrag des Salzburger Landestheaters erhalten hat, eine neue Oper zu schreiben. Der Arbeitstitel des Stückes ist Des Kaisers neue Walzer.

Alma Deutscher sagt dazu: "Die Oper wird eine romantische Komödie sein, und ich freue mich darauf, eine neue Geschichte zu entwickeln und zu vertonen." Die Premiere ist für das Jahr 2022 geplant. "Die Melodien entstehen einfach in meinem Kopf, und wenn sie bereit sind, schreibe ich sie auf. Ich liebe es, mit Musik zu leben und begreife die Welt auch durch Musik", so Alma Deutscher.



Das Salzburger Landestheater wird in der kommenden Spielzeit außerdem die Oper Cinderella von Alma Deutscher als Neuproduktion im Repertoire präsentieren und damit die erste vollständige Fassung des Stückes in Europa zeigen. Das Stück ist eine Familienoper und richtet sich an alle Generationen. (3.1.2020, red)