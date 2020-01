Peter Sidlo hat vor Gericht gute Chancen auf Erfolg. Der interne Prüfbericht kommt zum Schluss, dass bei seiner Bestellung niemanden etwas vorzuwerfen sei. Foto: Mirjam Reither/picturedesk.com

Der ehemalige Finanzvorstand Peter Sidlo hat die Casinos Austria auf Auszahlung seines Vertrags geklagt. Er soll 2,3 Millionen Euro einfordern, berichtet der "Kurier". Im Dezember wurde der FPÖ-nahe Manager auf Betreiben des Casinos-Großaktionärs Sazka vorzeitig abberufen. Bis Vertragsende wären Sidlo noch 1,9 Millionen Euro und Boni zugestanden. Sidlo war als Kandidat des Aktionärs Novomatic in den Vorstand bestellt worden.

Der studierte Jurist kann sich bei seinem Anliegen auch auf jenen internen Prüfbericht berufen, den der Casinos-Aufsichtsrat unter Walter Rothensteiner hat erstellen lassen. Aufgabe der Prüfer der Anwaltskanzlei Schima Mayer Starlinger sowie der Forensiker der KPMG war es unter anderem zu prüfen, ob die Bestellung Sidlos zum Finanzvorstand zulässig war.

Prüfbericht stützt Sidlo



Die Justiz prüft ja, ob hinter seiner Bestellung ein unerlaubter politischer Deal gestanden ist – was alle Beschuldigten bestreiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Und wie berichtet kamen die Prüfer zum Schluss, dass dem Aufsichtsrat des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns bei der Kür Sidlos nichts vorzuwerfen sei.

Sidlo selbst hat sich schon in der ersten Dezemberwoche bei seinem Ex-Arbeitgeber gemeldet und Ansprüche in den Raum gestellt. Der frühere blaue Bezirksrat in Wien-Alsergrund wandte sich schriftlich ans Aufsichtsratspräsidium, um seine Sicht der Dinge darzustellen.

Berichterstattung nicht imagefördernd

Sidlo räumte ein, dass die mediale Berichterstattung über die Ermittlungen dem "Image der Casinos nicht förderlich waren und sind. Für diesen Imageverlust kann aber gewiss nicht ich ad personam verantwortlich gemacht werden." Der erst im Mai angetretene Manager schrieb, es werde ihm der schwarze Peter zugeschoben.

Wichtigen Grund für seine Abberufung sehe er keinen, er habe keine Verfehlungen zu verantworten. Sidlo im Schreiben vom 12. Dezember: "Ich halte deshalb fest, dass die Abberufung aus meiner Sicht jedenfalls nicht rechtmäßig war und mir weiterhin die in meinem Vorstandsvertrag und im Aktiengesetz vorgesehenen Rechte/Ansprüche zustehen." (red, gra, 9.1.2020)