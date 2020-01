Das "Pyrahouse" können Betrachter mit viel Fantasie ebenfalls einer Automarke zuordnen, diesfalls einer japanischen – oder es ist einfach einer 320 Quadratmeter großen Pyramide nachempfunden. Hier ist das untere Geschoß in Beton gehüllt (ob es auf der Rückseite Fenster gibt, ist nicht klar, wäre aber durchaus sinnvoll), während die zweite Etage voll auf Transparenz setzt. Das Schlafzimmer befindet sich hier wieder ganz oben, also in der dritten Etage (hoffentlich auch mit Fenstern).