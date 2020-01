Welche News sind am Donnerstag wichtig? Hier erfährst du es:

[Web] Regierung will Pornofilter im Netz einführen.

Podcast: Der türkis-grüne Pornofilter für Österreichs Internet.

[International] Präsident Putin baut Russland um.

Impeachmentverfahren gegen Trump: Übermittlung von Klage an Senat beschlossen.

[Lifestyle] Trend zu E-Autos und Diesel-Hybriden.

[Panorama] Streitthema Sauberkeit für knapp die Hälfte der Österreicher Trennungsgrund.

[Kopf des Tages] "Deutsche Greta" als Schrecken der Mächtigen.

[Wetter] Verbreitet scheint die Sonne. In der Früh und am Vormittag können diesmal entlang der Alpennordseite aber auch ein paar Wolken durchziehen. Die Hochnebelschichten in den Niederungen werden im Laufe des Tages etwas dünner und zumindest stellenweise kann sich die Sonne etwas zeigen. -3 bis +4 Grad.

[Zum Tag] Am 16. Jänner 1995 ging FM4 auf Sendung. Happy Birthday, FM4!