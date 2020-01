Die Zahl der Pflegebedürftigen in Österreich steigt. In den nächsten zehn Jahren werden daher 75.000 Pflegekräfte benötigt. Die Pflegereform ist somit zum ersten Vorhaben erkoren worden, das von der Regierung angegangenen wird. Sozialminister Rudolf Anschober will mit einer dreijährigen Fachschule und einer fünfjährigen höheren Ausbildung den Pflegekräftemangel angehen. Die Ausschreibung für den Schulversuch begann bereits am Mittwoch. Schon kommenden Herbst sollen die ersten Jugendlichen mit der Ausbildung zu Pflegeassistenten oder Pflegefachassistenten mit Maturaabschluss beginnen.

Braucht es Ihrer Meinung nach überhaupt eine zusätzliche Ausbildung im Pflegebereich? Foto: APA/dpa/Jana Bauch

Ergänzende Ausbildung



Die neue Ausbildung soll ergänzend zu den derzeitigen Angeboten für angehende Pflegekräfte kommen. Derzeit können Interessenten erst ab dem 17. Lebensjahr Ausbildungen an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, Schulen für Sozialberufe und später – mit Voraussetzung der Matura – Fachhochschulen absolvieren. Aus dem neuen Schulversuch sollen zusätzlich 120 bis 150 Pflegekräfte kommen. User "Wagenseil" gibt zu bedenken, dass ein Job im Pflegebereich für so junge Menschen eigentlich weniger geeignet ist:

Auch User "gracilis" steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Seiner Meinung nach sollte das Problem im Pflegebereich anders angegangen werden:

Wie stehen Sie der neuen Ausbildung im Pflegebereich gegenüber?

Braucht es Ihrer Meinung nach überhaupt eine zusätzliche Ausbildung? Oder sollte die Reform woanders ansetzen? Wie beurteilen Sie als Pflegekraft die Pläne für die neue Ausbildung? Was würden Sie sich von der Regierung wünschen? (mawa, 17.1.2020)