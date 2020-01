Das Angebot an Österreichs Hochschulen ist groß. Doch nicht alle Fächer, die von Studierenden inskribiert werden, werden auch tatsächlich belegt. Wie ist oder war das bei Ihnen?

180 Studien können allein an der Universität Wien belegt werden. Von Afrikawissenschaften bis Wirtschaftsinformatik, von naturwissenschaftlichen bis hin zu sozialwissenschaftlichen Studien – das Angebot ist groß. Und bislang war es Studierenden an Österreichs Hochschulen erlaubt, sich für beliebig viele Studien einzuschreiben. Geht es nach ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann, könnte sich das künftig ändern. Auch der ehemalige Präsident der Universitätenkonferenz, Oliver Vitouch, weist darauf hin, dass man in keinem anderen Hochschulsystem der Welt beliebig viele Studien inskribieren könne.

Welches Studium haben Sie abgeschlossen? Foto: Matthias Cremer

Tendenz sinkend

Einer Studie aus dem Jahr 2014 zufolge nahm die Zahl der Mehrfachinskriptionen allerdings ohnehin ab. Im Schnitt kommen auf 100 Studierende 126 Studien. Beliebig viele Studien zu belegen bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. User "Schrana" erinnert sich an seine Studienzeit:

Allerdings verzerren Mehrfachinskriptionen die Dropout-Rate und somit die Statistiken. Wer in vier Studien inskribiert ist und eines davon abschließt, wird zwar in der Studierendenstatistik als Absolvent geführt, in der Studienstatistik dagegen wären ein Abschluss und drei Dropouts vermerkt. User "Antwort aller Fragen" gibt zu bedenken:

Wie viele Studienfächer haben Sie inskribiert?

Für welche Studien sind oder waren Sie inskribiert? Haben Sie diese auch abgeschlossen? Wie stehen Sie dem Vorschlag gegenüber, die Zahl der Mehrfachinskriptionen zu beschränken? (mawa, 22.1.2020)