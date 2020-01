Schnupfen und Husten sind in dieser Jahreszeit im Kindergarten wohl obligatorisch. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/irina_strelnikova

Lange war Ruhe. Jetzt geben sich die Viren und Bazillen die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Nicht nur die Grippe lässt derzeit viele das Bett hüten, auch der Kindergarten ist immer wieder ein Garant für ein Potpourri an mehr oder weniger ansteckenden Krankheiten. An den Eingangstüren oder in den Garderoben von Kinderkrippen und -gärten werden Eltern via Aushang gleich mit den aktuellen Keimen, die gerade im Angebot sind, konfrontiert. Von Läusen bis Mittelohrentzündung ist derzeit alles zu haben, wie das Instagram-Post zeigt:

Für manche Kinder und Eltern bedeuten solche Aushänge einen Blick in die Zukunft. Und damit beginnt oft die Organisation der Kinderbetreuung zu Haus. Entweder man nimmt eine Pflegefreistellung, die allerdings auch nur begrenzt möglich ist, nimmt Urlaubstage oder hat Freunde und Familie, die in solchen Fällen einspringen. Oder man liegt als Elternteil selbst krank zu Hause.

Sind bei Ihnen noch alle gesund?

Schleppen Ihre Kinder alle Krankheiten aus dem Kindergarten oder der Schule nach Hause? Oder ist Ihre Familie mit einem guten Immunsystem gesegnet? Wie organisieren Sie die Betreuung der kleinen Patienten? Und kommen Sie mit der Pflegefreistellung im Jahr aus? (wohl, 29.1.2019)