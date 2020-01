Foto: Daniel Wolf

Vor einem Jahr veröffentlichte die Wiener Schauspielerin Pippa Galli als Pippa ihre Debütalbum Superland. Ein deutschsprachiges Popalbum mit wohl dosierten Zutaten aus den Bereichen Pop und Weltschmerz, das Pippa ein ereignisreiches Jahr bescherte. Die Besprechung ihres Debüts ist hier nachzulesen.

Kommenden Mai erscheint das Folgewerk Idiotenparadies. Heute erscheint – exklusiv hier – der erste Song daraus: Dystopia. Regie beim Video hat Nikolaus Vuckovic geführt; produziert wurde der Song von Hans Wagner von der Band Neuschnee. Here we go! (re., 31.1.202)