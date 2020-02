In Italien ist das pollo al latte ein Lieblingsgericht vieler Mütter, weil es so einfach und schnell gekocht ist. Kinder lieben es, weil es großartig schmeckt. Das war bei uns zu Hause nicht anders.

Ruckzuck-Küche

Die Hühnerbrust in Milch ist ein praktisches Rezept. Wenig Aufwand, wenig Zutaten, viel Geschmack. Oft kamen Bekannte und Verwandte unangekündigt bei uns vorbei. Und, wie man so schön sagt: Una chiacchiera tira l’altra, ein Geplauder führte zum nächsten. Dann war es Zeit für Mittag- oder Abendessen. Der Tisch wurde ausgezogen, das Huhn kam in die Pfanne. In weniger als zehn Minuten stand es essfertig auf dem Tisch. Die Gäste hatten uns ein Festessen beschert.

Foto: Alessandra Dorigato

Der bekehrte Hühnchenfeind

Manchmal stand das pollo al latte auch schon auf dem Speiseplan. Ausgerechnet einmal, als mein Cousin seinen Freund mitbrachte, der Huhn hasste. Mama hatte den Krieg noch miterlebt und die Entbehrungen danach. Heikel zu sein konnte sich da keiner leisten. Lag es vielleicht an der Zubereitung, dass der Freund kein Huhn mochte? Sie zwinkerte uns zu – Mund halten! – und zauberte ihr Huhn in Milch. Der Freund meines Cousins langte ordentlich zu. Etwas Besseres habe er noch nie gegessen, meinte er. Sein Staunen war groß, als wir ihn lachend aufklärten, dass er gerade Huhn gegessen hatte.

Simples Rezept – wichtige Tipps

Nicht alle Pfannen eignen sich für die Zubereitung. Emaillierte Pfannen oder welche aus Edelstahl sind ideal. In anderen beschichteten Pfannen leiden Farbe und Geschmack. Denn das Gericht gelingt nur, wenn das Fleisch eine gleichmäßig braune Farbe von den Röststoffen bekommt. Wenn Sie die Sauce gern sehr cremig mögen und die Kalorien nicht scheuen, ersetzen Sie die Milch durch Schlagobers. Eine Prise Kurkuma oder Curry schenkt der Sauce etwas Farbe und überraschende Geschmacksnuancen.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten für 4 Personen

4 dünne Scheiben Hühnerbrust (Schnitzel)

50 g Butter

30-50 ml Vollmilch

Salz

Zubereitung

In einer großen Pfanne bei niedriger Hitze die Butter schmelzen lassen. Hühnerscheiben nebeneinander in die Butter legen. Sobald die Butter anfängt zu bräunen, die Hühnerstücke am Innenboden der Pfanne reiben, bis sie goldbraun sind. Dabei einmal wenden. Das Fleisch nimmt die Butterröststoffe an. Wichtig ist, den Pfannenboden immer wieder mit dem Fleisch zu "putzen". Am Boden sollte sich kaum etwas absetzen.

Wenn das Huhn eine schöne gleichmäßige Farbe hat, die Milch tropfenweise zugeben. Hühnerbrüste weiter in der Pfanne bewegen, so vermischen sich Milch und Butter gut. Die Sauce dickt beim Kochen ein. Immer wieder etwas Milch zugeben. Erst am Ende, wenn die Sauce die richtige Konsistenz hat, salzen. Sofort servieren.

Zum pollo al latte werden gern Kartoffelpüree und Gartengemüse der Saison gegessen. Oder Sie reichen Weißbrot mit knuspriger Kruste dazu.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Wenn draußen es noch kalt ist, da wärmt eine Suppe Herz und Magen. (Alessandra Dorigato, 4.2.2020)

