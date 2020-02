In dieser Galerie: 4 Bilder Daniel Koller/DER STANDARD Daniel Koller/DER STANDARD Daniel Koller/DER STANDARD Daniel Koller/DER STANDARD

Zum Portfolio jedes Tech-Herstellers gehören mittlerweile True-Wireless-Kopfhörer. Apple hatte den Trend mit seinen Airpods eingeläutet, mittlerweile sind dem IT-Konzern alle anderen Tech-Riesen gefolgt. Mit Onpro mischt nun auch ein österreichischer Hersteller mit. Das oberösterreichische Unternehmen bietet mit den Eardot Next drahtlose Kopfhörer, die in Ried im Innkreis entworfen und in China hergestellt werden. DER STANDARD hat nun ausprobiert, was die österreichischen Airpods-Konkurrenten so draufhaben.

Billiger als Apples Airpods

159,00 Euro kosten die Kopfhörer, der Straßenpreis liegt aber bei circa 130 Euro. Im Lieferumfang sind eine Ladebox, drei unterschiedliche Silikon-Ohrstöpsel, ein Micro-USB-Ladekabel und eine Anleitung zur Benutzung enthalten. Wer andere True-Wireless-Kopfhörer bereits ausprobiert hat, benötigt jedoch keine wirkliche Hilfe bei der Ersteinrichtung. Mit einem Knopfdruck werden die Eardots aktiviert, mit dem Smartphone der Wahl per Bluetooth 5.0 verbunden und dann ins Ohr gesteckt.

Kopfhörer sitzen gut und fest

Hinsichtlich des Tragekomforts gibt es nichts zu bemängeln. Beim Autor dieses Textes passten die normalen Stöpsel sehr gut. Die In-Ear-Kopfhörer sind auch so konzipiert, dass sie im Ohr festsitzen. Beim Jogging oder – zwecks Tests – wilden Herumhupfen fielen die Eardots nicht hinaus. Auch längere Tragesessions sind ohne Schmerzen möglich. Mit einem Gewicht von vier Gramm sind die Kopfhörer zudem ein Leichtgewicht.

Komfortfunktionen fehlen

Beim Nutzungserlebnis hinkt man anderen Herstellern hingegen hinterer. Die Kopfhörer müssen manuell aktiviert werden und stoppen etwa nicht die Musik, wenn man sie aus dem Ohr nimmt. Auch die Steuerung mittels Tapsern auf den Außenseiten ist etwas unangenehm. Immerhin kann man an den Kopfhörern auch die Lautstärke regeln, was selbst bei den Airpods Pro nicht möglich ist. Aktives Noise-Cancelling gibt es bei den Eardots ebenso nicht. Die In-Ear-Kopfhörer schirmen allerdings recht gut ab.

Überraschend guter Sound

Was bei den Eardots wiederum wirklich sehr gut ist, ist der Sound. So wird ein hervorragender Klang geliefert, der mit jenen der Sennheiser Momentum True Wireless ebenbürtig ist. Der Sound kann als neutral beschrieben werden. Die Höhen und Mitten kommen besonders gut heraus, der Bass ist jedoch etwas unterrepräsentiert. Trotzdem kann der Klang der Kopfhörer wohl als die größte Stärke derselben beschrieben werden. All jene, die terrisch sind, werden sich auch darüber freuen, dass die Eardots wirklich laut geraten sind.

Lässiges, aber klobiges Case

Etwas zwiegespalten fällt das Fazit zur Ladebox aus. Diese liefert zwar eine recht beachtliche Maximalnutzungszeit von rund 25 Stunden, allerdings ist das Case ziemlich klobig. In der Hosentasche fällt die quadratische Box eher negativ auf. Das haben Apple und Co eindeutig besser gelöst. Immerhin kann man mit dem Design der Ladebox ein gewisses Alleinstellungsmerkmal vorweisen. Sollte man das Case übrigens daheimlassen, ist eine Nutzung von rund vier Stunden möglich, bis der Akku der Kopfhörer leer ist.

Bei Telefonaten nicht wirklich brauchbar

Zuletzt noch zur Soundqualität bei Anrufen. Diese fällt beim Träger selbst in Ordnung aus – die angerufene Person hat allerdings ziemliche Probleme, das Gespräch zu verfolgen. Der Sound wird als "leise, undeutlich und dumpf" beschrieben. Sollte man jemanden anrufen, der gerade in einer lauteren Umgebung unterwegs ist, fällt der Anruf noch unverständlicher aus. Offenbar fallen die Mikrofone der Kopfhörer also etwas unterdimensioniert aus.

Fazit

Legt man bei seinen Bluetooth-Kopfhörern großen Wert auf Klang und Tragekomfort, kann man bei den Eardots durchaus zugreifen. Allerdings spricht gegen das heimische Produkt das klobige Ladecase, die mangelnde Soundqualität bei Telefonaten und die Tatsache, dass von anderen Herstellern bekannte Komfortfunktionen fehlen. Gute In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer also, allerdings mit Mängeln. (Daniel Koller, 6.2.2020)