Der deutsche Nachrichtensender n-tv geht gegen oe24.tv vor. Foto: RTL Mediengruppe

Wien – "Skandal-Wahl: CDU-Spitze berät in Berlin" war am Freitag auf einem Insert von oe24.at zu lesen. Im Hintergrund zeigte Wolfgang Fellners Nachrichtensender Livebilder von n-tv, dem deutschen Nachrichtenkanal, der zur RTL-Mediengruppe gehört. Im Vordergrund war das Logo von oe24.tv zu sehen – der STANDARD berichtete. Dem Vernehmen nach hat die Livestrecke mit Bildern von n-tv zu den Turbulenzen nach der Wahl in Thüringen über zehn Minuten gedauert.

Beraten hat nicht nur die CDU-Spitze, sondern auch n-tv. Und zwar sehr schnell: Der Nachrichtensender hat bereits die Abgabe einer Unterlassungserklärung sowie eine Schadensersatzforderung an oe24.tv übermittelt, teilte Pressesprecherin Bettina Klauser dem STANDARD mit. Die Schadenersatzforderung basiert auf dem Urheberrechtsgesetz. Zur Höhe wollte n-tv keine Angaben machen. Der STANDARD hat oe24.tv um eine Stellungnahme gebeten, eine Antwort ist noch ausständig.

Oe24.tv handelte sich bereits vor einem Jahr Ärger ein, als die ORF-Bilder der Opernball-Eröffnung im Hintergrund zu sehen waren – auf den Vidiwalls im eigenen TV-Studio. Der Rechteinhaber ORF verzichtete auf rechtliche Schritte gegen oe24.tv. (omark, 11.2.2020)