Medien-News: Adele läuft Marathon, mächtige Frauen in der "Krone" und die britische Regierung droht der BBC mit Kahlschlag

John Malkovich ist "The New Pope" auf Sky. Foto: Sky

"The New Pope": Auch dieser Papst ist kein Heiliger – John Malkovich ist in der Fortsetzung der Sky-Serie das Oberhaupt der katholischen Kirche. Auf ihn warten Macht, Marilyn Manson und Sharon Stone mit gekreuzten Beinen

ÖVP-Klage gegen "Falter" ab Donnerstag vor Gericht – Die ÖVP klagte, nachdem der "Falter" interne Dokumente zu Wahlkampfkosten und Parteifinanzen der Türkisen veröffentlicht hatte

Adele läuft Marathon: "Adele Neuhauser – Auf Spurensuche" im ORF – Sehr früh habe sie gewusst, dass ihr Leben "ein harter Weg" werden würde, sagt die Schauspielerin. ORF 2 zeigt das Porträt am Sonntag um 23.05 Uhr

Abomodell mit Paywall: Britische Regierung droht BBC mit Kahlschlag – Mehrere Fernseh- und Radiosender könnten geschlossen werden

Britische Moderatorin Caroline Flack starb im Alter von 40 Jahren – Flack moderierte TV-Shows wie "Love Island" und "The X Factor"

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Bruchlandung – Wie fatal war der Eurofighter-Deal?

