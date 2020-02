Gemütlich! Foto: Getty Images/iStockphoto/gchutka

In der Economy Class zu fliegen ist alles Mögliche, nur nicht sonderlich bequem. Nicht umsonst wird hier gerne der Vergleich zur Sardinendose bemüht. Wer Komfort sucht, muss in die Business oder First Class. Hier gibt es reichlich Platz, relativ gutes Essen und ein kleines bisschen Luxus. Aber ein wenig kann man seinen Aufenthalt in der Economy Class doch noch verbessern: So ist es zumindest noch möglich, seinen Sitz zurückzulehnen und sich so etwas mehr Freiraum und Bequemlichkeit zu verschaffen. Womit wir auch schon beim Stein des Anstoßes wären. Denn aktuell wird anhand eines Tweets intensiv darüber diskutiert, ob das überhaupt zulässig ist.

Über den Wolken ... gibt es wenig Platz

Eine Twitter-Userin nahm kürzlich auf einem American-Airlines-Flug ihr Recht in Anspruch, den Sitz zurückzuklappen, womit sie dem hinter ihr sitzenden Fluggast in die Quere kam, der in der letzten Reihe saß, und selbst mit der eigenen Sitzlehne nicht nach hinten ausweichen konnte. Er reagierte daraufhin mit permanentem Geboxe gegen die Rückenlehne der vor ihm sitzenden Dame – wie sie auf einem Video festgehalten hat:

Die "Schubs-Affäre" teilte die darunter Kommentierenden in zwei Lager. Die einen stellten sich ganz klar auf die Seite der Frau: "Es ist lächerlich zu sagen, sie solle ihren Sitz nicht verstellen. Es ist aus gutem Grund eine Option. Sie ist komplett im Recht. Wenn er mehr Platz braucht, hätte er einen Sitz buchen sollen, der seine Bedürfnisse erfüllt. Warum sollte sie belästigt werden? Sie hat für ihren Sitz bezahlt." Andere meinten, der verärgerte Mann sei im Recht: "Ich lehne mich auf Kurzstreckenflügen unter sechs Stunden nie zurück. Es ist eine Frage des Anstands. Nur weil es möglich ist, heißt nicht, dass man es tun sollte." Welches Verhalten ist nun das richtige?

Sitz zurücklehnen: Ja oder Nein?

Unter welchen Umständen finden Sie es in Ordnung? Wann geht es einfach gar nicht? Welcher der beiden Beteiligten aus dem Video hat recht? Und wie halten Sie es selber? Sind Sie darüber im Flugzeug bereits einmal in einen Streit geraten? (aan, 18.2.2020)